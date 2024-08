Europei Beach Volley: Nicolai/Cottafava in semifinale

L'AIA (OLANDA)-Italia in semifinale anche nel torneo maschile. Dopo la finale conquistata nel femminile dal duo Menegatti/Gottardi, prosegue nel migliore dei modi anche il percorso ai Campionati Europei di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri, dopo aver superato la fase a gironi al primo posto della Pool G, e dopo aver battuto ieri agli ottavi di finale gli inglesi Bello Jo./Bello Ja. 2-1 (21-19, 21-18), quest’oggi si sono imposti al terzo set 2-1 (21-23, 21-17, 15-13) anche sulla forte coppia spagnola Herrera/Gavira, staccando così il pass per le semifinali; un importante vittoria per gli azzurri arrivata in rimonta contro uno dei team più in forma del circuito, proveniente dal quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e nell’ultimo Elite16 di Vienna (Austria). Gli atleti guidati da coach Simone Di Tommaso se la vedranno in semifinale contro i vice campioni olimpici, i tedeschi Nils Ehlers e Clemens Wickler con il match in programma domani domenica 18 agosto alle ore 9.45. Nell’altra semifinale (ore 10.45) si affronteranno invece i lettoni Plavins/Fokerots e gli olandesi Van De Velde/Immers.