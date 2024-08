Europei Beach Volley: Nicolai/Cottafava quarti

L'AIA (OLANDA)- Paolo Nicolai e Samuele Cottafava comunque da applausi. Gli azzurri hanno accarezzato la medaglia di bronzo, poi sfuggita di mano ai vantaggi nel tie-break. Si chiude dunque al quarto posto il percorso di Nicolai e Cottafava ai Campionati Europei 2024 di beach volley che si stanno concludendo a L’Aia in Olanda. Lo scorso anno, a Vienna, il duo tricolore, allenato da coach Simone Di Tommaso, aveva conquistato la stessa posizione finale nella classifica della rassegna continentale. C’è rammarico per una gara partita male, con il primo set perso, ma proseguita bene con un grande secondo set giocato dagli azzurri. Nel finale concitato del terzo set, però, gli olandesi Van De Velde/Immers l’hanno spuntata, vincendo la gara 2-1 (21-17, 17-21, 16-14). Gli azzurri, questa mattina, erano invece usciti sconfitti dalla semifinale giocata contro i vice campioni olimpici Ehlers/Wickler. L’Italia del beach volley chiude questi Campionati Europei con il quarto posto maschile e con la splendida medaglia d’argento vinta ieri dalla coppia tricolore femminile formata da Marta Menegatti e Valentina Gottardi.

Nel primo set, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno avuto un avvio shock, trovandosi subito sotto (2-6). Gli azzurri sono andati in difficoltà e hanno faticato a costruire una trama offensiva efficace. Nicolai e Cottafava, però, si sono ricompattati e hanno tentato di accorciare lo svantaggio. La rimonta, però, non si è completata, e i padroni di casa Van De Velde/Immers hanno accumulato un vantaggio che sembrava rassicurante (8-13). Gli azzurri Nicolai e Cottafava, tuttavia, hanno trovato il break giusto e sono andati a solo -2 dagli avversari (17-15). Nel finale, gli olandesi hanno capitalizzato al meglio le occasioni avute e, con un attacco vincente di Matthew Immers, hanno vinto il primo set 21-17.

Avvincente l’avvio del secondo set, con gli azzurri intenzionati a vendere cara la pelle. È dell’Italia il primo strappo (6-4). In questa fase, è Nicolai a recitare la parte del protagonista: alza il muro e porta il team Italia sul +5 (13-8). Gli azzurri hanno continuato a giocare bene e hanno portato la gara in parità, chiudendo 21-17.

In avvio di tie-break, la coppia tricolore sembra voler premere sull’acceleratore: un paio di azioni offensive ben giocate portano l’Italia sul 5-2. Nelle fasi successive, Nicolai e Cottafava rimangono avanti, con la coppia olandese sempre a distanza ravvicinata (9-8). L’Italia trova il break giusto (12-10) e prova a scrollarsi di dosso Van De Velde/Immers, che, sostenuti dal pubblico completamente orange sugli spalti, trovano invece il 14-14. Nel finale, Paolo e Samuele, dopo aver avuto due palle match, si sono dovuti arrendere ai vantaggi 16-14.

TABELLONE MASCHILE



18 AGOSTO



SEMIFINALI

Ehlers/Wickler (GER)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (18-21, 21-17, 16-14)

Plavins/Fokerots (LAT)-Van De Velde/Immers (NED) 2-0 (21-19, 21-19)

FINALI

3/4° posto: Van De Velde/Immers (NED)-Nicolai/Cottafava (ITA) 2-1 (21-17, 17-21, 16-14)

Ore 15: 1/2° posto: Plavins/Fokerots (LAT)-Ehlers/Wickler (GER)