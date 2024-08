Beach Volley: ad Amburgo vincono Nicolai/Cottafava

AMBURGO (GERMANIA)- Seconda giornata di gare ad Amburgo in Germania dove oggi, 22 agosto, ha preso il via il main draw della tappa del Beach Pro Tour Elite 16.

Questa mattina esordio per Marta Menegatti e Valentina Gottardi, inserite nella Pool B; la coppia azzurra medaglia d’argento ai Campionati Europei è stata superata 2-1 (19-21, 21-16, 19-21) dalle brasiliane Thamela/Victoria e domani tornerà in campo alle 8:00 contro le olandesi Piersma B./Bekhuis ed alle 12:00 contro le svizzere Huberli/Brunner.

Dopo i due successi nella giornata di ieri, sono tornate sulla sabbia anche Reka Orsi Toth e Giada Bianchi. Alle 9:00, le azzurre hanno affrontato le olandesi Stam/Schoon che si sono imposte al tie-break 2-1 (23-25, 21-14, 15-9). Domani due i match in programma: alle 9:00 contro le statunitensi Scoles/Flint, alle 13:00 contro le brasiliane Hegeile/Vitoria.

Nel tabellone maschile, esordio positivo per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai. Il duo tricolore, reduce dal quarto posto ai Campionati Europei in Olanda, ha affrontato e superato 2-1 (21-16, 20-22, 15-11) i norvegesi Mol/Berntsen nel primo match del girone C e domani affronteranno gli austriaci Hammarberg/Berger T. (alle 10) ed i brasiliani Evandro/Arthur (alle 18).

IL CALENDARIO E I RISULTATI DELLE COPPIE AZZURRE-

QUALIFICAZIONI-



21 AGOSTO



Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Bock/Kunst (GER) 2-0 (21-13, 21-17)

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Grüne/Christ (GER) 2-0 (21-19, 21-16)

FASE A GIRONI-



22 AGOSTO-



Menegatti/Gottardi (ITA)-Thamela/Victoria (BRA) 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

Stam/Schoon (NED)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Mol/Berntsen (NOR) 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

23 AGOSTO-

Ore 8: Menegatti/Gottardi (ITA)- Piersma B./Bekhuis (NED)

Ore 9: Scoles/Flint (USA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)

Ore 10: Nicolai/Cottafava (ITA)-Hammarberg/Berger T. (AUS)

Ore 12: Huberli/Brunner (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA)

Ore 13: Hegeile/Vitoria (BRA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)

Ore 18: Evandro/Arthur (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA)