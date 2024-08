Beach Volley: due coppie italiane in semifinale ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Prosegue nel migliore dei modi l’avventura delle coppie azzurre impegnate nel nuovo appuntamento Elite 16 del Beach Pro Tour 2024 in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania). Entrambe torneranno sulla sabbia domani, 25 agosto, per le semifinali.

Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Dopo il successo per 2-0 sull’Olanda e la battuta d’arresto al tie-break contro la Svizzera di ieri, oggi nel primo turno ad eliminazione diretta, le vice campionesse d’Europa hanno affrontato e superato 2-1 (16-21, 21-18, 10-15) le finlandesi Ahtiainen/Lathi. Vittoria che ha permesso alle azzurre di qualificarsi alle semifinali con la sfida in programma domani alle 10 contro le svizzere Hüberli/Brunner, che a loro volta hanno vinto contro le lituane Paulikiene/Raupelyte 2-0 (11-21, 18-21).

Ancora un successo per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai. Dopo le due vittorie conquistate ieri contro l’Austria ed il Brasile, oggi in due set (21-17, 21-15) gli azzurri hanno superato gli australiani Nicolaidis/Carracher, qualificandosi così al prossimo turno. Domani, alle 13, il duo italiano affronterà la Norvegia di Mol/Sørum, che nel pomeriggio ha vinto 2-0 (21-16, 21-15) contro gli olandesi Van de Velde/Immers.

IL CALENDARIO E I RISULTATI- DELLE COPPIE AZZURRE-



QUALIFICAZIONI e MAIN DRAW



21 AGOSTO



Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Bock/Kunst (GER) 2-0 (21-13, 21-17)

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA)-Grüne/Christ (GER) 2-0 (21-19, 21-16)

FASE A GIRONI



22 AGOSTO



Menegatti/Gottardi (ITA)-Thamela/Victoria (BRA) 1-2 (19-21, 21-16, 19-21)

Stam/Schoon (NED)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 2-1 (23-25, 21-14, 15-9)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Mol/Berger (NOR) 2-1 (21-16, 20-22, 15-11)

23 AGOSTO



Menegatti/Gottardi (ITA)- Piersma B./Bekhuis (NED) 2-0 (22-20, 21-19)

Scoles/Flint (USA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 2-1 (26-24, 18-21, 20-18)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Hammarberg/Berger T. (AUT) 2-0 (21-16, 21-17)

Huberli/Brunner (SUI)-Menegatti/Gottardi (ITA) 2-1 (17-21, 21-14, 16-14)

Hegeile/Vitoria (BRA)-Reka Orsi Toth e Giada Bianchi (ITA) 0-2 (16-21, 16-21)

Evandro/Arthur (BRA)-Nicolai/Cottafava (ITA) 1-2 (21-18, 19-21, 13-15)

24 AGOSTO



QUARTI DI FINALE

Ahtiainen/Lathi (FIN) - Menegatti/Gottardi (ITA) 1-2 (16-21, 21-18, 10-15)

Nicolai/Cottafava (ITA)-Nicolaidis/Carracher (AUS) 2-0 (21-17, 21-15)

25 AGOSTO



SEMIFINALI

Ore 10: Menegatti/Gottardi (ITA) - Hüberli/Brunner (CHE)

Ore 13: Nicolai/Cottafava (ITA)- Mol/Sørum (NOR)