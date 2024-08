Beach Volley: Iurisci/Zoeschg nel main draw del Mondiale Under 19

Nel tabellone femminile, dopo aver beneficiato del bye nel primo turno di qualifiche, Linda Moretti e Gaia Novello non sono riuscite ad accedere al tabellone principale in virtù della sconfitta subita per mano della Repubblica Ceca del duo Nosálková/Cyrani con il risultato di 2-0 (21-12, 21-10).

Di contro, prosegue l’avventura degli azzurrini Matteo Iurisci e Laurin Zoeschg. Anche loro, dopo aver beneficiato del bye nel primo turno di qualifiche, hanno affrontato e superato prima 2-1 (12-21, 21-15, 17-15) i cinesi YU Y./XU M.Y., poi 2-0 (21-15, 21-11) il duo di Hong Kong H. Y. Wong/H. F. Li. Successi che hanno permesso alla coppia azzurra di staccare il pass per il main draw. Ad attenderli, il Cile del duo Brain/Brain, superato in due set 2-0 (21-16, 21-13).

Oggi, 29 agosto, due le gare per l’Italia. Nella prima sfida, successo sulla Nuova Zelanda di Vesty/Smith al tie-break (21-16, 19-21, 15-9); vittoria a tavolino invece nella seconda ed ultima gara di giornata per rinuncia al gioco dell’Uruguay di Rodríguez/Rubio.

Domani l’Italia tornerà in campo per gli ottavi di finale; alle 20 (italiane), la coppia azzurra affronterà una tra Germania (Hikel/Sackermann) e Libano (El Chabib/Jad).