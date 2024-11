Due coppie italiane ad Haikou

HAIKOU (CINA)- Prenderà il via domani, mercoledì 13 novembre ad Haikou (Cina), il sesto appuntamento Challenge del Beach Pro Tour 2024. Saranno due le coppie azzurre ai nastri di partenza: Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich partiranno direttamente dal main draw come coppia testa di serie numero cinque del torneo, mentre Enrico Rossi e Manuel Alfieri cominceranno la loro avventura dalle qualifiche.

Per la coppia Rossi/Alfieri il primo match è in programma questa notte (ore 01.50) contro i giapponesi Tatsumi/Furuta, e in caso di vittoria, gli azzurri dovranno superare anche il secondo turno (data e orario da definire) per centrare l’accesso al tabellone principale.