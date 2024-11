Due vittorie per Dal Corso/Viscovich a Haikou

HAIKOU (CINA) - E’ iniziata nel migliore dei modi la fase a gironi del Challenge di Haikou (Cina) per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich.

Due vittorie in altrettante apparizioni sulla sabbia che hanno consentito alla coppia azzurra di accedere ai "settimi". Il duo federale ha battuto infatti, nella notte di mercoledì, i cinesi Ch. Y. Liu/J.Q. Liu in due set 2-0 (21-18, 21-17) e in quella di giovedì gli statunitensi Cory/Caldwell 2-0 (21-18, 21-14).

Secondo la nuova formula adottata per questo torneo, gli azzurri scenderanno nuovamente in campo nella notte italiana (ore 4) contro gli austriaci Grossig/Pascariuc nella gara valevole l'accesso in semifinale.