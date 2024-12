A Doha fuori le coppie italiane

Per la cronaca, l’ultima gara della pool A si è conclusa con una sconfitta per il duo tricolore, superato dai vicecampioni olimpici per 2-0 (21-16, 21-16). Con questo risultato, gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per i quarti di finale delle Beach Pro Tour Finals di Doha.

Settimo posto finale, invece, per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Per le azzurre, alla loro prima partecipazione insieme alle fasi finali del Beach Pro Tour, dopo la bella vittoria di ieri contro le brasiliane Agatha/Rebecca, è stata fatale per il proseguimento nel torneo la sconfitta maturata oggi contro le statunitensi Cannon/Kraft.

Il duo tricolore, infatti, nell’ultimo match della pool A, è stato superato per 2-0 (21-10, 21-15) al termine di un match condotto quasi sempre dalla coppia statunitense.