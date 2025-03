A Yucatan Gottardi/Scampoli ai quarti

YUCATAN (MESSICO)- Si è conclusa nella notte la seconda giornata di gare per le coppie italiane impegnate nel primo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 in Messico (Yucatan). Nel torneo femminile, Valentina Gottardi e Claudia Scampoli, dopo due vittorie in altrettante partite nella Pool F, hanno conquistato anche l’accesso ai quarti di finale battendo nel derby italiano, per 2-0 (21-12, 21-16), Giada Bianchi e Reka Orsi Toth, formazione federale che aveva raggiunto gli ottavi di finale superando al primo turno ad eliminazione diretta le cinesi J. ZH. Wang/X.Y. Xia con il punteggio di (18-21, 21-10, 15-13). Nono posto finale dunque per Bianchi/Orsi Toth. Gottardi/Scampoli torneranno invece in campo oggi, alle ore 19, contro le statunitensi Toni/De Berg, coppia già affrontata e battuta nella pool per 2-0 (21-19, 21-15), in palio l'accesso in semifinale.