Due coppie italiane ai seicesimi di Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN (MESSICO)-Avanti due coppie azzurre. Prosegue il percorso delle squadre federali impegnate nel primo Elite16 di Quintana Roo, a Playa del Carmen. Due team azzurri hanno staccato il pass per i sedicesimi, mentre una coppia ha dovuto invece abbandonare la manifestazione. Pronto riscatto di Reka Orsi Toth e Giada Bianchi ai danni di Valentina Gottardi e Claudia Scampoli. A differenza di quanto accaduto negli ottavi di finale del Challenge dello scorso weekend nello Yucatan, quando a vincere sono state Gottardi/Scampoli, ieri notte, nel secondo e decisivo match della Pool E, la formazione Orsi Toth/Bianchi si è presa una grande rivincita superando infatti le compagne di nazionale con il risultato di 2-0 (21-17, 22-20). Molto equilibrato l’inizio della prima frazione di gioco con le due formazioni sempre a contatto (3-3, 6-6) fino sull’11-11, momento in cui Orsi Toth/Bianchi hanno accelerato (15-11) prima di chiudere sul 21-17. Le stesse Orsi Toth/Bianchi che hanno cominciato con il piglio giusto anche il secondo set; dopo essere state ferme in parità a quota 3, le campionesse d’Italia in carica hanno infatti allungato (6-3, 10-7) ma Gottardi/Scampoli con determinazione hanno riaccorciato le distanze fino al pareggio, fissato sul 13-13. La battaglia punto a punto è poi proseguita (16-16, 18-18); sul finale Gottardi/Scampoli non sono riuscire a sfruttare due set point (18-20, 19-20) e Orsi Toth/Bianchi ne hanno approfittato ribaltando le sorti del match, centrando quattro punti consecutivi e vincendo dunque il match ai vantaggi 22-20. Questa sera alle ore 19 Reka Orsi Toth e Giada Bianchi torneranno sulla sabbia per affrontare le brasiliane Carol/Rebecca, formazione che ha chiuso al secondo posto la Pool F con la vittoria contro gli Stati Uniti (Hildreth/Van Gunst) e la sconfitta contro l’Ucraina (Hladun/Lazarenko): in palio l’accesso agli ottavi di finale. Eliminazione dunque per Valentina Gottardi e Claudia Scampoli; a Playa del Carmen le azzurre non sono riuscite a confermare l’importante vittoria ottenuta la scorsa domenica nello Yucatan.