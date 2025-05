A Xiamen tre vittorie per le coppie azzurre

XIAMEN (CINA)- Tre vittorie nei rispettivi esordi per le coppie azzurre impegnate nel secondo Challenge del Beach Pro Tour 2025 , torneo in corso di svolgimento a Xiamen (Cina).

Partite tutte dal main draw, le formazioni azzurre hanno aperto dunque il torneo cinese con tre risultati positivi. I primi a scendere in campo sono stati Alex Ranghieri e Manuel Alfieri vincitori con il risultato di 2-0 (21-18, 21-13) sugli austriaci Hörl/Pristauz nella prima uscita della Pool F; Ranghieri/Alfieri torneranno sulla sabbia nella notte italiana (ore 04.00) contro i francesi Chouikh/Genevieve Gardoque, formazione proveniente dalle vittorie nelle qualifiche e dal successo in due set (21-16, 26-24) ottenuto nella prima uscita del main draw contro l’altra coppia francese Bassereau/Aye.

Buona la prima anche per Enrico Rossi e Marco Viscovich; gli azzurri, all’esordio ufficiale di coppia, hanno brillantemente superato 2-0 (21-10, 21-15) i tedeschi Jonas e Benedikt Sagstetter e nella seconda sfida del Girone G, in programma questa notte (ore 05.00), affronteranno gli svizzeri Haussener/Friedli, team vittorioso nel primo match contro i neozelandesi Fuller/O'Dea e proveniente dal secondo posto ottenuto nel primo Challenge del BPT 2025 nello Yucatan (Messico).

Vittoria al tie-break per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso; nella prima uscita della Pool B la coppia federale si è infatti imposta 24-22, 14-21, 15-13 sugli australiani Burnett/Ryan, e nel secondo match, anche per loro in programma questa notte (ore 03.00), affronteranno l’altro team australiano composto da Mark Nicolaidis e Izac Carracher, formazione testa di serie numero due del torneo.