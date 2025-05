Gottardi/Orsi Toth ai quarti di Ostrava

Ancora una vittoria per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che proseguono il loro cammino nel quarto Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento a Ostrava (Repubblica Ceca) e staccano il pass per i quarti di finale. Dopo essersi imposte ai sedicesimi di finale nel derby tutto azzurro su Claudia Scampoli e Giada Bianchi , questa mattina il duo federale ha affrontato e superato con un secco 2-0 (22-20, 21-14) la coppia svizzera formata da Tanja Hüberli (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024) e Leona Kernen. Nel pomeriggio dunque, Gottardi/Orsi Toth torneranno sulla sabbia alle 16:10 per continuare la loro avventura nella manifestazione e centrare l’accesso alla semifinale; sul cammino delle azzurre ancora la Svizzera, questa volta con il duo formato da Anouk/Zoé .