CAORLE (VENEZIA)- È calato il sipario sulla prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025. Alla Peter Pan Beach Arena di Caorle, location che sta ospitando la prima tappa Gold della rassegna nazionale targata FIPAV, la giornata odierna, come noto, è stata dedicata alle qualifiche. Sei coppie nel torneo femminile e altrettante in quello maschile, sono andate infatti a definire il quadro del tabellone principale; main draw che prenderà il via domani, sabato 14 giugno, con l’inizio dei match in programma già a partire dalle ore 8.30.