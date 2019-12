Champions League, Perugia in casa contro il Benfica all'esordio

PERUGIA-Iniziano gli impegni Europei per Sir Sicoma Monini Perugia, testa di serie, che è chiamata a partecipare all’edizione 2020 di Champions League. I perugini scenderanno in campo il 4 dicembre in casa, alle ore 20.30 contro il Benfica Lisboa. La prima sfida della pool A, Civitanova – Trento, viene invece posticipata a causa degli impegni della Lube nel Mondiale per Club, con i cucinieri in Brasile dal 3 all’8 dicembre: si giocherà domenica 26 gennaio alle ore 18.00. Le due italiane, quindi, dovranno aspettare la prossima settimana per il debutto in Champions League. Le sfide dei 16esimi di CEV Cup e di Challenge Cup inizieranno la seconda settimana di dicembre e vedranno impegnate rispettivamente la Leo Shoes Modena contro i greci dell’Olympiacos Piraeus e l’Allianz Milano in attesa della vincente del turno di qualificazione tra Erzeni Shijak e Partizani Tirana.

L’edizione 2020 della Champions League vede ai blocchi di partenza, oltre ai Campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, anche la Sir Sicoma Monini Perugia e l’Itas Trentino. Tre rivali che vogliono ribadire l’ottimo momento della pallavolo italiana, coronato pochi mesi fa dalla vittoria dei cucinieri nella Finalissima di Berlino contro Kazan, formazione Russa che aveva dominato il trofeo nelle ultime quattro stagioni, prima che la Lube vincesse il titolo nel 2019.

LA CHAMPIONS LEAGUE 2020-

Ferdinando De Giorgi e la sua Civitanova sono i campioni in carica che, lo scorso 18 maggio, dopo aver compiuto un’epica impresa superando per 3-1 in rimonta i pluri-decorati russi dello Zenit Kazan, sono saliti sul tetto d’Europa sotto il cielo di Berlino alzando il loro secondo trofeo. Infatti, 17 anni fa la Lube venne incoronata regina d’Europa dopo aver battuto i greci dell’Olympiacos Pireo a Opole, in Polonia. I cucinieri, inseriti nella Pool A, anche quest’anno dovranno affrontare un’altra squadra italiana nel proprio girone: l’Itas Trentino. L’appuntamento tra le due compagini italiane, da calendario originale, doveva essere alla prima giornata, ma, a causa della concomitanza con il Mondiale per Club, che la Lube disputa in Brasile, verrà posticipata al 26 gennaio 2020 ore 18.00, all’EuroSuole Forum.

Trento è detentore del titolo di campione del Mondiale per Club 2019 disputato in Polonia e vincitore della CEV Cup 2019. Il 2020 sarà tempo di Champions League; parteciperà al torneo per la nona volta nella sua storia e andrà a caccia della sua quinta finale continentale negli ultimi sei anni.

Protagonista del girone D, insieme alla polacca Verva Warszawa Orlen Paliwa, alla francese Tours VB e alla portoghese Benfica Lisboa, la Sir Sicoma Monini Perugia insegue il primo trofeo di sempre alla quinta partecipazione in Champions. Dopo la finale persa a Roma, nel 2017, contro il Kazan, e la medaglia di bronzo conquistata in Russia nella passata stagione contro il Kozle, De Cecco e compagni ci riprovano. Scenderanno in campo il 4 dicembre alle ore 20.30 contro il Benfica Lisboa.

LE 5 POOL

Pool A

Cucine Lube Civitanova (ITA), Fenerbahçe Hdi Sigorta Istanbul (TUR), Jihostroj Ceske Budejovice (CZE), Itas Trentino (ITA)

Pool B

Ach Volley Ljubljana (SLO), Berlin Recycling Volleys (GER), Fakel Novy Urengoy (RUS), Kuzbass Kemerovo (RUS)

Pool C

Halkbank Ankara (TUR), Jastrzebski Wegiel (POL), VC Greenyard Maaseik (BEL), Zenit Kazan (RUS)

Pool D

SIR Sicoma Monini Perugia (ITA), Tours VB (FRA), Verva Warszawa Orlen Paliwa (POL), Benfica Lisboa (POR)

Pool E:

Knack Roeselare (BEL), VfB Friedrichshafen (GER), Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL), Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB)

