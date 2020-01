Domani i quarti di Coppa Italia A2/A3

ROMA- Mercoledì 15 gennaio alle 20.30 andranno in scena i Quarti di Finale della competizione Del Monte ®Coppa Italia Serie A2 e A3. Le sfide in gara secca stabiliranno le quattro Semifinaliste del trofeo tricolore.



L’Emma Villas Aubay Siena, regina d’inverno in Serie A2 Credem Banca, ospita la matricola Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro, formazione che si è aggiudicata il titolo d’inverno nel Girone Bianco di A3 Credem Banca. La gara inedita, da dentro o fuori, mette di fronte un Club che lo scorso anno calcava i campi della SuperLega e un sodalizio proveniente dalla B. Le due squadre continuano a guidare le rispettive categorie: i toscani, che lunedì hanno annunciato l’ingaggio dello schiacciatore brasiliano Pessoa, vengono da sette vittorie di fila e sono imbattuti in casa. I veneti sono tornati al successo nell’ultimo turno con Brugherio, ma hanno perso le ultime due trasferte. Tra gli ospiti Lazzaretto è a 17 punti dai 600, Sperandio a 18 dai 1400.



L’incrocio tra la formazione pugliese e quella lombarda si presenta come il Quarto di Finale più combattuto sulla carta, così come in perfetto equilibrio è il bilancio degli 8 precedenti (4-4). La BCC Castellana Grotte, che ha chiuso il girone di andata nella quarta casella della classifica, per poi balzare al terzo posto con 5 punti conquistati nei primi due match di ritorno, ospita l’Olimpia Bergamo, qualificata da quinta in graduatoria e riuscita a mantenere lo stato delle cose con due maratone vincenti nelle prime gare del girone di ritorno. Garnica ha palleggiato per il team pugliese nel biennio 2016-2017. Nella BCC Moreira è a 5 punti dai 1200, Morelli è a 14 punti dai 3200. Tra gli orobici Wagner è a 24 punti dai 1500.



La Peimar Calci, qualificata da seconda forza in A2, riceve la visita inedita della Videx Grottazzolina, squadra rivelazione in A3. Oltre ad aver centrato il titolo invernale nel Girone Blu, i marchigiani sono imbattuti e hanno ceduto appena due set in stagione tratteggiando una striscia di 11 vittorie. I toscani, scivolati al quarto posto, hanno iniziato la fase di ritorno con il freno a mano tirato, incassando un netto stop interno nel derby con Siena e mancando la vittoria sul filo di lana a Bergamo, ma godono del campo a favore e sono abituati a giocare match di alto livello. La formazione ospite è una “mina vagante” giunta a un bersaglio difficile. Tra i padroni di casa Argenta è a 27 punti dai 1500, Sideri, l’unico ex del match, è a 8 punti dagli 800.



Dopo una fase dominante in A2 Credem Banca, la Sieco Service Ortona ha chiuso il 2019 al terzo posto e gioca i Quarti di Coppa nella propria roccaforte con la Sarca Italia Chef Centrale Brescia, sesta al giro di boa. Nel frattempo la situazione è variata per gli abruzzesi, secondi grazie al successo interno contro Reggio Emilia dopo lo scivolone della prima di ritorno in Piemonte. I tucani, invece, vengono da 4 sconfitte in cui sono arrivati 2 punti, ma sono ancora sesti. Si tratta del decimo confronto diretto tra i Club. Con 8 vittorie a 1 Ortona è una “bestia nera” per i bresciani, che si presentano con tre ex in veste di rivali: Cisolla (6 punti ai 7500), Galliani e Zito. Nella Sieco Simoni è a 2 punti dai 1500 e a 3 attacchi vincenti dai 1000, Marks è in ripresa.

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA-

Mercoledì 15 gennaio 2020, ore 20.30

Emma Villas Aubay Siena – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro Arbitri: Selmi-Oranelli



BCC Castellana Grotte – Olimpia Bergamo Arbitri: Palumbo-Zingaro

Peimar Calci – Videx Grottazzolina Arbitri: Carcione-Marotta



Sieco Service Ortona – Sarca Italia Chef Centrale Brescia Arbitri: Di Bari-Turtù



Del Monte ®Coppa Italia Serie A2 e A3 - Semifinali

Mercoledì 29 gennaio 2020, ore 20.30



Del Monte ®Coppa Italia Serie A2 e A3 – Finale

Domenica 23 febbraio 2020, ore 14.30