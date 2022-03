Cev Cup: Monza in Francia per conquistare il trofeo

TOURS (FRANCIA)– Tutto in una notte per la Vero Volley Monza di Massimo Eccheli, in campo domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 20.00 (diretta Eurosport 2 | Discovery+), sul campo del Salle Robert Grenon di Tours, per la decisiva Finale di ritorno della CEV Cup 2022, contro i padroni di casa del Tours VB.



Cuore, entusiasmo, qualità, determinazione: le caratteristiche che i monzesi hanno sfoderato nel match andato in scena una settimana fa all'Arena di Monza contro la squadra francese, superata 3-0 con un performance corale e le invezioni offensive dell'MVP Davyskiba e dei bomber Grozer e Dzavoronok a fare la differenza. Per la Vero Volley, alla quale serve vincere almeno due set per aggiudicarsi il primo trofeo continentale della propria storia, l'obiettivo è ripartire proprio dalla sfida giocata lo scorso 16 marzo davanti al pubblico amico, consapevole che sul "caldo" e ostico campo del Tours, in questa stagione ancora inviolato sia in campionato che in Europa (l'ultima squadra a vincere è stata lo Chaumont il 3 aprile 2021 per 3-2 nei Play Off della Ligue 1), non sarà semplice. I rossoblù, arrivati questa mattina nella cittadina francese via Parigi, dovranno però concentrarsi soprattutto sulla loro pallavolo, bella e convincente nelle sfide in cui è stata espressa appieno, sulla solida correlazione muro-difesa che sono in grado di far valere (13 muri all'andata contro i 4 della formazione ospite) e sul servizio efficace che Grozer, Dzavoronok, Davyskiba, Beretta, Orduna e Galassi hanno sfoggiato in Brianza, fondamentale per mettere pressione alla ricezione del Tours e per creare delle importanti occasioni di break utili ad agevolare la fuga.



Dall'altra parte della rete ci sarà una squadra, quella dei padroni di casa, reduce dal successo casalingo in campionato firmato 3-0 contro il Narbonne con gli acuti offensivi di Graciano Geraldo e Tillie (13 e 12 punti a testa). La squadra di Franckowiak, vincitrice della CEV Cup nel 2017 contro Trento e prima in classifica nella Ligue 1, è già riuscita a capovolgere un risultato nel suo percorso in CEV Cup, battendo 3-1 in casa il Belchatow nella Semifinale di ritorno dopo aver perso l'andata 3-2 in Polonia. Tours nella sua storia ha vinto anche 8 Scudetti, 10 coppe di Francia, 4 Supercoppe francesi e 1 Champions League. ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA- Palleggiatori ORDUNA, CALLIGARO

Centrali BERETTA, GROZDANOV, GALASSI

Schiacciatori DZAVORONOK, DAVYSKIBA, KARYAGIN, GALLIANI, GROZER, KATIC

Liberi FEDERICI, GAGGINI

Allenatore ECCHELI ROSTER COMPLETO – TOURS VB- Palleggiatori CHAUVIN, CORIC, TOTELE

Centrali LEANDRO, BRUCKERT, TOLEDO, TERYOMENKO, FURIC

Schiacciatori EL GRAOUI, DEROUILLON, GERALDO, PELVET, TILLIE, MEIER, PALONSKY, BARANEK, AYA DIOKO

Liberi PERRY

Allenatore FRONCKOWIAK LE PAROLE DEL TECNICO MASSIMO ECCHELI- « Siamo venuti in Francia per vincere la coppa. Il nostro obiettivo è questo e lo perseguiremo fino alla fine, perché è la ragione per cui abbiamo lavorato durante tutta la stagione ed il coronamento di un percorso iniziato con la prima uscita contro Zagabria. Mi aspetto un ambiente molto caldo che darà sostegno ai nostri avversari, ma sono certo che la nostra squadra saprà essere sul pezzo, preparata per giocare in questo tipo di situazione. Sono certo che faremo una grande partita ».



LE PAROLE DI GEORG GROZER- « E' difficile dire, alla vigilia di una partita così importante, cosa potrà fare la differenza. Spero che tutti siano concentrati e animati dalla voglia di mettere la medaglia d'oro al collo a fine gara. Nella vita occasioni del genere non capitano spesso, quindi dovremo sfruttarla. Qui a Tours non sarà semplice, anzi molto difficile. Noi però cercheremo di dare il massimo. Non ci sarà da cambiare l'approccio tecnico visto all'andata, più che altro bisognerà puntare su una gara intensa e intelligente. Abbiamo visto che se giochiamo di squadra, insieme, li possiamo battere e portare a casa la coppa ». CEV CUP 2022- FINALE – ANDATA- Vero Volley Monza - Tours VB 3-0

FINALE – RITORNO-

Mercoledì 23 marzo, ore 20.00 Tours VB - Vero Volley Monza