Presentata a Cagliari la Final Four di Supercoppa

« Voglio fare un grande ringraziamento alla Lega Pallavolo Serie A, non era scontato renderci partecipi di un evento di tale portata qui in Sardegna, oltre che al sindaco di Cagliari e alle altre autorità. È una vera sfida per noi, impegnerà tanta della nostra gente e dei nostri appassionati, e siamo orgogliosi di ospitare l’evento. Sappiamo che normalmente certi eventi si giocano in palazzetti in grado di ospitare numeri elevatissimi di persone, il nostro PalaPirastu ne terrà ‘solo’ 2200, ma ci auguriamo che grazie anche a questa Supercoppa a Cagliari nasca una cultura sportiva, oltre a stimolare ulteriormente le istituzioni all’attenzione allo sport ».



« Ci chiedono spesso perché stiamo organizzando la Supercoppa a Cagliari – le parole del Presidente Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi –. Riteniamo che in Sardegna ci sia un popolo di appassionati di pallavolo enorme che raramente ha la fortuna di assistere al volley di altissimo livello. Ho vissuto qui la Supercoppa del 2011, edizione di grande successo, e i Mondiali Under21 dell’anno scorso. Certo, non saranno presenti 5000 persone, ma speriamo che possa essere un piccolo seme piantato in una terra come questa. Non scordiamoci che siamo Campioni del Mondo, otto di questi saranno in campo in questa due giorni. I nostri eventi per Club probabilmente sono quelli col livello tecnico più alto del mondo, anche al di fuori dell’Italia hanno una portata gigantesca, e la Finale 3° Posto sarà una ulteriore chicca in più per gli spettatori che potranno assistervi al palazzetto dal vivo, non avendo per ora tante occasioni di vedere gare di altissimo livello ».



Durante la conferenza è stato esposto il Trofeo, la Del Monte® Supercoppa, giunta alla 27esima edizione.



Sono intervenuti anche Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari ( « il Comune di Cagliari si sta muovendo nella direzione di avere un nuovo Palazzetto di grandi dimensioni, con contributo della Federazione e della Regione Sardegna. Cagliari vuole scalare posizioni nelle città sportive »), Giovanni Chessa, Assessore Regionale Turismo (« la Del Monte® Supercoppa sarà un evento che ci promuoverà ancora più come “Isola dello sport”, e ci aiuterà a dare valore a tutte le attività del nostro territorio ») e Mauro Contini, Segretario Particolare dell’Assessore Regionale allo Sport, Andrea Biancareddu ( « vogliamo destagionalizzare la presenza turistica in Sardegna, e certi eventi ci aiutano in questa direzione, oltre ad essere stimolo dei giovani che praticano questo sport »).



Contributi ai giornalisti presenti anche di Bruno Perra, Presidente CONI Sardegna ( « manifestazioni del genere non fanno altro che dare lustro alla nostra isola e al nostro sport. Ci aspettiamo uno spettacolo di un livello altissimo, farà bene ai nostri atleti”) e Vincenzo Ammendola, Consigliere Federale FIPAV ( « negli ultimi due anni la pallavolo italiana ha vissuto momenti incredibili, arrivando sempre ai vertici in ogni competizione e vincendo diverse medaglie d’oro. Le quattro finaliste hanno vinto diversi scudetti giovanili, e non è certo una casualità. Programmare ed investire sul futuro paga sempre, c’è una grande valorizzazione dei nostri atleti e dei nostri giovani. Queste cose ci fanno sognare in grande, chissà anche una Serie A a Cagliari ».)



Durante la conferenza è andato in onda il video con gli interventi degli allenatori e dei capitani delle quattro squadre che hanno raccontato le emozioni e gli umori a due settimane dall’evento. Il video è disponibile sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, nella pagina evento.



Al termine della conferenza stampa il Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, ha consegnato delle targhe alla Città di Cagliari, alla Regione Sardegna e al Comitato Regionale FIPAV Sardegna per la preziosa collaborazione e il supporto per la realizzazione dell’evento. Il Presidente Secci ha omaggiato il Presidente Righi con una ceramica sarda.