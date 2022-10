Perugia raggiunge Civitanova in finale

CAGLIARI- Vola in finale alla Del Monte Supercoppa la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils superano al tie break, dopo una girandola di emozioni e dopo 2 ore e 20 di grande pallavolo, l’Itas Trentino e si guadagnano il diritto di giocare della competizione in programma domani alle ore 17.00 contro la Cucine Lube Civitanova . Match vibrante, di rara intensità, con degli interpreti in campo di primissimo livello che hanno fatto spellare a più riprese le mani al pubblico sardo presente sugli spalti. Perugia sotto di uno, poi avanti di uno, quarto set da brividi in avvio (6-16) e poi quasi ripreso, tie break con Perugia che parte a mille e non si ferma più. Grande equilibrio in quasi tutti i fondamentali, i due liberi Colaci e Laurenzano a fare magie in seconda linea. A fare la, esigua, differenza, il muro con Perugia capace di andare a segno in 18 occasioni contro le 9 di Trento. Miglior realizzatore per i Block Devils Semeniuk con 20 palloni vincenti con 4 ace. 19 per Leon, 13 per Russo con 6 muri. Di fronte la rivale di sempre, i campioni d’Italia di Civitanova. Anastasi conferma i sette di partenza del match di giovedì scorso a Civitanova con Flavio in coppia con Russo al centro. L’Itas Trentino si presenta sul mondoflex tricolore del PalaPirastu di Cagliari confermando l’assetto visto a Modena mercoledì sera con tre schiacciatori contemporaneamente in campo, in cui Kaziyski ricopre nuovamente il ruolo di opposto, mentre Lavia e Michieletto agiscono in posto 4. Gli altri quattro giocatori dello starting six sono il palleggiatore Sbertoli, il libero Laurenzano (alla prima Final Four in carriera) e i due centrali serbi Lisinac-Podrascanin.

Subito grandi scambi in avvio (3-3). Break Trento con Podrascanin (3-5). Ace di Russo che pareggia (5-5). Michieletto riporta a +2 i suoi con un gran colpo in diagonale (5-7). Il muro a tre bianconero impatta nuovamente (8-8). Lavia inventa una gran palla da seconda linea e Trento riparte (12-14). Ace di Sbertoli (14-17). Servizio vincente anche per Michieletto (15-19). L’ace di Leon dimezza (18-20). Michieletto avvicina i suoi al traguardo (20-23). Muro di Lisinac, set point Trento (20-24). Perugia ne annulla tre (due volte con Flavio), al quarto tentativo è Michieletto a chiudere (23-25).

Si riparte con le squadre a braccetto (3-3). Russo tre volte a muro (6-3). Ace di Kaziyski (6-5). I bianconeri tengono il doppio vantaggio (10-8). Ace di Semeniuk (11-8). Russo per le vie centrali, poi contrattacco di Rychlicki (14-10). Ancora il lussemburghese (16-11). Single wall due volte di Giannelli (18-11). Muro di Podrascanin, poi incomprensione tra Giannelli e Semeniuk (18-14). Maniout di Semeniuk che poi si ripete dai nove metri (22-16). Muro vincente dei Block Devils (23-16). L’attacco in rete di Kaziyski porta Perugia al set point (24-17). Chiude subito il muro di Russo (25-17).

Maniout di Leon nelle fasi iniziali del terzo set (3-1). Il muro di Podrascanin pareggia (4-4). Ancora muro trentino (7-6). Leon con il maniout e poi di potenza (11-10). Il muro a tre ferma Kaziyski e poi Lavia (14-11). Semeniuk gioca bene sulle mani e mantiene le distanze (18-15). Entra Nelli e fa ace (19-18). Semeniuk con la pipe (20-18). Maniout di Michieletto e parità (20-20). Ace di Zaziyski, Trento avanti (20-21). Semeniuk imbuca il pallone nelle maglie del muro trentino e capovolge (22-21). Il muro a tre bianconero (23-22). Ancora Giannelli a muro, set point Perugia (24-22). Chiude subito Semeniuk (25-22).

Inizio di quarto parziale in salita per i Block Devils. Il turno al servizio di Michieletto scava subito il solco (0-5). Muro di Flavio (2-5). Ace di Kaziyski, poi muro di Sbertoli, poi altro ace di Kaziyski (3-10). Ancora Trento con Podrascanin due volte (3-12). Ennesimo ace di Kaziyski (3-13). Muro bianconero su Lavia (5-13). Contrattacco di Michieletto (5-15), mentre Anastasi dà ampio spazio ai ragazzi dalla panchina. Doppio ace di Plotnytskyi, poi Herrera (10-16). Muro vincente di Semeniuk (13-18). Ace del martello polacco (15-19). Ace di Herrera (18-21). Semeniuk dopo un lungo scambio (21-23). Lisinac porta i suoi al set point (21-24). Fuori il servizio di Giannelli, si va al tie break (22-25).

Resta Herrera nel quinto. Fuori Kaziyski, poi contrattacco di Leon (4-1). Fuori Dzavoronok (5-1). Ace di Leon con l’ausilio del nastro (7-2). Muro di Russo (8-3). Ricezione ed attacco di Semeniuk (9-4). Out Dzavoronok poi invasione di Michieletto (11-4). Colaci versione Superman in seconda linea ed Herrera capitalizza (12-5). Ace di Semeniuk (13-5). Leon buca il taraflex, match point Perugia (14-6). Russo porta i suoi in finale (15-7).

I PROTAGONISTI-

Massimo Colaci (Sir Safety Susa Perugia): « Una partita bellissima!. Negli ultimi anni abbiamo giocato spesso contro Trento e sono venute fuori sempre grandi match merito di due squadre con caratteristiche diverse e con giocatori di altissimo livello. Anche stasera è stata una partita divertente, bella da giocare, sofferta e credo che abbiamo offerto al pubblico un bellissimo spettacolo ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Sono dispiaciuto per la sconfitta, ma abbiamo davvero lottato col cuore. È stata una partita bellissima, una prestazione di carattere che ci ha permesso di giocarcela fino all’ultimo. Peccato per il quinto set, dove Perugia è riuscita a partire forte e noi non siamo più riusciti ad impensierirli ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ITAS TRENTINO 3-2 (23-25, 25-17, 25-22, 22-25, 15-7)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 7, Herrera Jaime 7, Rychlicki 8, Leon Venero 19, Solé, Russo 13, Colaci (L), Resende Gualberto 10, Semeniuk 20, Plotnytskyi 4, Ropret. Non entrati Piccinelli, Cardenas Morales, Mengozzi. All. Anastasi.

ITAS TRENTINO: Kaziyski 23, Nelli 1, D’heer, Dzavoronok 2, Michieletto 18, Sbertoli 6, Pace (L), Laurenzano (L), Lavia 9, Podrascanin 7, Lisinac 7. Non entrati Cavuto, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Simbari, Cerra.

NOTE –durata set: 30′, 28′, 35′, 31′, 15′; tot: 139′.

Spettatori 2014