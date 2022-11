La Supercoppa la alza Perugia

CAGLIARI- La Sir Safety Susa Perugia alza il primo trofeo dell'anno al termine di una partita che ha emozionato ed incollato alle sedie gli spettatori del Pala Pirastu ma anche chi ha seguito il match in televisione. Due formazioni straordinarie si sono confrontate ad armi pari, si perchè anche la Cucine Lube Civitanova ha giocato una pallavolo stellare ed ha a lungo cullato il sogno di poter conquistare la Supercoppa. In vantaggio per due volte la formazione di Blengini si è fatta rimontare dagli uomini di Anastasi che hanno tenuto botta nei momenti difficili e alla fine hanno ribaltato la situazione . Finisce 3-2 (20-25; 25-22; 23-25; 25-22;15-8) per i Block Devils ma entrambe le contendenti escono dal campo fra gli applausi del pubblico. Paura per Wilfredo Leon, caduto pesantemente all'indietro. Fortunatamente il colpo alla testa, pur molto forte, ha prodotto dolore e paura ma senza gravi conseguenze. Il giocatore alla fine si è ripreso perfettamente ed si è concesso anche ai microfoni della Rai.