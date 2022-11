Cev Cup: Piacenza e Modena pronte all'esordio

ROMA- Cresce l’attesa anche per l’edizione 2023 della CEV Cup, seconda competizione europea per importanza e conquistata lo scorso anno dalla Vero Volley Monza. Anche quest’anno saranno due i club di SuperLega Credem Banca a parteciparvi, e per la precisione saranno due Club emiliani, ovvero Modena e Piacenza, entrambi dai Sedicesimi di Finale in poi.



La Valsa Group Modena, qualificata grazie al piazzamento in Semifinale Play Off di SuperLega Credem Banca, troverà nuovamente sulla sua strada i finlandesi del Ford Levoranta Sastamala, “retrocessi” in CEV Cup dopo l’esclusione nel 3rd Round di Champions League. Modena e Sastamala si sono affrontate anche nei Trentaduesimi di Finale della scorsa edizione, dove ormai un anno fa Bruno e compagni superarono i finlandesi con un doppio tre a zero, che garantì l’approdo ai Sedicesimi. I gialli proveranno a ripetersi, a partire dalla gara di andata in programma giovedì 10 al Kauppi Sports Center di Tampere, alle 17.30 italiane (18.30 locali).