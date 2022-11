Cev Cup: Modena e Piacenza si tuffano negli ottavi

Alle 17.00 italiane, le 19.00 locali, la Valsa Group Modena sarà impegnata all’Ataturk Voleybol Salonu contro l’Arkas Izmir, quinta forza del campionato turco, approdata agli Ottavi di CEV Cup grazie al doppio successo sui belgi del Gent, con un 3-2 in Belgio e un 3-1 al ritorno. I gialli di Andrea Giani, galvanizzati dalla vittoria in quattro set su Verona nello scorso turno di SuperLega, punteranno a prolungare il buon momento di forma, che li ha visti protagonisti di sei vittorie nelle ultime sette gare, tra cui la doppia sfida col Sastamala nel Sedicesimi di Finale (solo un set concesso ai finlandesi).

Stato di forma differente ma percorso in Coppa identico per la Bluenergy Daiko Piacenza, che alla sua prima partecipazione in una competizione europea ha avuto la meglio su Praga nei Sedicesimi, vincendo entrambe le gare: l’andata per 3-0 al Pala Banca, il ritorno per 3-1 in Repubblica Ceca, col terzo set vinto dai padroni di casa già irrilevante ai fini della qualificazione. Gli uomini di Lorenzo Bernardi troveranno sul loro percorso il Fenerbahce HDI Istanbul, attualmente sesto nella graduatoria dell’Efeler Ligi turca, nella quale ha collezionato tre vittorie consecutive. La formazione allenata da Jorge Castellani è dovuta ricorrere al Golden Set per approdare agli Ottavi di Finale di CEV Cup, rimontando i rumeni del SCM Craiova: persa la gara di andata in Romania per 3-1, il Fenerbahce ha ribaltato il risultato (3-0) a Istanbul e quindi al set supplementare ha avuto la meglio per 15-11.

Il ritorno degli Ottavi è previsto tra due settimane (14 dicembre). Tra la gara di andata e il ritorno, le due squadre emiliane saranno chiamate al rush finale del girone di andata di SuperLega Credem Banca: nella 10a giornata Piacenza ospiterà Cisterna nel suo terzo impegno casalingo consecutivo (Civitanova, Fenerbahce e la Top Volley) e sarà in trasferta a Padova nell’11a (e ultima) di andata, mentre Modena avrà solo la trasferta a Monza del 4 dicembre per aumentare il proprio bottino e provare a mantenere l’attuale secondo posto (11a giornata già giocata contro Trento il 26/10).



OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 30 novembre 2022, ore 17.00-

Arkas Izmir (TUR) - Valsa Group Modena Arbitri: Popovic, Aghayev



OTTAVI DI FINALE-



Mercoledì 30 novembre 2022, ore 20.30-

Bluenergy Daiko Piacenza - Fenerbahce HDI Istanbul (TUR) Arbitri: Rajkovic, Savic