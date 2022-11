Cev Cup: Modena batte l'Arkas Izmir nell'andata degli ottavi

SMIRNE (TURCHIA)-SMIRNE (TURCHIA)- Una Valsa Modena convincente e concreta supera, nell'andata degli ottavi di finale, con un netto 0-3 (20-25, 25-27, 18-25) l’ Arkas Izmir all’ Ataturk Voleybol Salonu di Smirne e mette una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Cev Cup. La squadra di Giani, vinto in scioltezza il primo set, ha dovuto soffrire nel secondo per rintuzzare il ritorno della squadra turca che è andata vicino a pareggiare i conti. Poi nel terzo Ngapeth e soci hanno ripreso in mano le redini el gioco ed hanno chiuso nel terzo con un eloquente 18-25. Nel match c'è stato anche il confronto diretto fra fratelli Lagumdzija, Mirza (Arkas) e Adis (Modena) che hanno marcato rispettivamente 10 e 17 punti