Challenge Cup: Chieri conquista i sedicesimi

GACKO (BOSNIA)-Dopo il 3-0 dell’andata la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 0-3 anche la gara di ritorno dei trentaduesimi della CEV Challenge Cup e passa il turno in scioltezza. In Bosnia nel palazzetto dell’OK Gacko è tutto semplice per le biancoblù che entrano in campo con il piglio giusto, disputano un’eccellente prova e non danno modo alle padrone di casa di entrare in partita, chiudendo i tre set con eloquenti parziali a 12, 16 e 13.