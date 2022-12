Champions League: esordio vincente per Novara

NOVARA- L'Igor Gorgonzola Novara, nonostante le assenze, esordisce col piede giusto in Champions League superando nettamente le tedesche Potsdam in quattro set 3-1 (25-15, 25-17, 24-26, 25-19) davanti al pubblico del Pala Igor. La squadra di Lavarini ha dominato i primi due set, con le azzurre che hanno messo in mostra grande solidità a muro ed efficacia in attacco. Il leggero calo fisico e mentale nel terzo ha consentito alle ospiti di accorciare le distanze. Chirichella e compagne hanno rimesso le cose a posto nel quarto dominato largamente dalle azzurre.