Mondiale per Club: Perugia raggiunge Trento in finale

BETIM (BRASILE)-Vola in finale mondiale la Sir Safety Susa Perugia! I Block Devils dominano la seconda semifinale del Mondiale per Club superando in tre set l’Itambe Minas e staccano il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna iridata dove affronteranno, in un derby tutto italiano, la Trentino Itas vincente anch’essa nettamente 3-0 contro il Sada Cruzeiro.

I bianconeri hanno preso le redini del match fin dal primo scambio facendo valere il loro superiore tasso tecnico e fisico al cospetto di un Minas quadrato e ben organizzato, ma non grado di reggere il peso offensivo dei ragazzi di coach Anastasi.

Tre parziali fotocopia con Perugia che prende subito il largo facendo la differenza con il servizio (8 ace), con il muro (8 vincenti contro 1 solo avversario) e con l’attacco (57% di squadra) orchestrato magistralmente da Giannelli.

Super prova di Semeniuk che ne mette a terra 15 con 4 ace, 2 muri ed il 56% in attacco. Doppia cifra anche per Leon (10 palloni vincenti), eccellente Flavio che chiude con 9 punti con l’88% in primo tempo e 2 muri vincenti.

Domani come detto si gioca per alzare il trofeo. Appuntamento al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim alle ore 16:00 ora locale, le ore 20:00 in Italia. Appuntamento con la finale. Appuntamento con la storia.