Mondiale per Club: Perugia sul tetto del Mondo

BETIM (BRASILE)- La Sir Safety Susa Perugia sale sul tetto del Mondo conquistando, per la prima volta nella sua storia, il Mondiale per Club .

Nella finale tutta italiana di Betim i Block Devils hanno battuto la Trentino Itas al termine di un match spettacolare nel quale gli uomini di Lorenzetti hanno messo alla frusta la compagine umbra conquistando il primo set e lottando strenuamente anche nel secondo e nel terzo. Chiave di volta del match il successo di Perugia nel terzo parziale, vinto in rimonta quando sembrava che Kaziyski e compagni potessero riportarsi in vantaggio. Plotnytskyi (15 punti) subentrato dalla panchina, è stato determinante per il successo umbro mentre Leon ha fatto la differenza per tutto l’arco del match. Trento ha lottato strenuamente, sostenuta dalle giocate di Michieletto (19 punti) e Kaziyski (16), ma alla fine si è dovuta inchinare davanti alla superiorità della squadra di Anastasi.

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA-TRENTINO ITAS 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-19)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 9, Rychlicki 6, Leon 17, Piccinelli (L), Russo 9, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 1, Plotnytskyi 15, Cardenas, N.E. Solè, Ropret, Mengozzi. All. Anastasi.

TRENTINO ITAS: Kaziyski 16, Nelli, D’Heer ne, Dzavoronok 3, Michieletto 19, Sbertoli 1, Cavuto ne, Pace (L), Laurenzano (L), Lavia 8, Podrascanin 9, Lisinac 2, N.E.: Berger , Depalma, D’Heer. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Cespedes (Dom) e Macias (Me).