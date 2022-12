Challenge Cup: Chieri sfida il Capital Legionovia

CHIERI (TORINO)- Dopo la doppia vittoria contro il Gacko, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo per i sedicesimi di finale di CEV Challenge Cup per affrontare le polacche del IL Capital Legionovia Legionowo. Un confronto che si risolverà in due giorni: a causa di alcuni problemi logistici della squadra allenata da Pawel Kowal, andata e ritorno si giocheranno al PalaFenera mercoledì e giovedì, alle ore 20. Un doppio impegno inedito, ma che potrà servire alle ragazze di coach Bregoli per mettere da parte la sconfitta interna contro Bergamo e ripartire subito in maniera convinta in vista del finale della prima parte di stagione. Anche perché l’ex squadra dell’attuale chierese Olivia Rozanski non sta passando il migliore dei momenti: dopo aver chiuso al quinto posto la scorsa stagione, il club polacco si trova attualmente a occupare l’ultima posizione della Liga Siatkówki Kobiet. La squadra che passerà il turno affronterà negli ottavi la vincente del doppio confronto fra le greche del Panathinaikos e le francesi del Nantes.