Cev Cup: Busto supera Dresdner in quattro set

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-Comincia con il piede giusto il suo cammino europeo la e-work Busto Arsizio che batte nella gara di andata dei 16esimi di finale il Dresdner SC per 3 set a 1. Nonostante le assenze (out precauzionalmente Omoruyi e Zakchaiou, a casa con la febbre Battista), la squadra di Musso è riuscita ad imporre il proprio gioco dall'inizio, con Valentina Colombo e Lena Stigrot in campo dal primo minuto. Il match non è però stato a senso unico come i primi due set, completamente a favore della UYBA, avrebbero potuto far pensare.

Il black-out biancorosso del terzo set (plauso anche alla reazione delle ospiti guidate da Strubbe, 4 nel parziale) e il grande sforzo di tutto il Dresdner SC (avanti 10-4 anche nel quarto), hanno spaventato i 1100 dell'arena, ma Olivotto e compagne non si sono disunite, trovando la forza di recuperare e chiudere a proprio favore al photo-finish. Fatta eccezione per il set e mezzo di cui sopra, alle farfalle questa sera è riuscito tutto bene: il servizio aggressivo ha favorito il lavoro del muro (10 diretti), con i tanti tocchi che hanno consentito a difesa e regia di contrattaccare con continuità. In fase offensiva Rosamaria è stata al solito la top scorer con 17 punti, seguita da Degradi (14) e Stigrot (10). Nel terzo set Musso ha dato spazio anche a Monza al palleggio e nel quarto a Lualdi, dentro per Colombo e Omoruyi (decisiva) per Stigrot.