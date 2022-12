Challenge Cup: Chieri agli ottavi senza problemi

CHIERI (TORINO)- Le condizioni climatiche e la prima neve della stagione hanno bloccato il grande pubblico ma non la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che batte ancora il Legionovia, stasera ancora 0-3 (12-25; 18-25; 15-25) conquistando così in scioltezza la qualificazione agli ottavi di finale della CEV Challege Cup.

Molte novità all’ingresso in campo rispetto al match del giorno precedente. Bregoli conferma nel sestetto Mazzaro, Rozanski e Spirito, lanciando titolari Morello, Storck, Butler e Villani; dall’altra parte della rete le novità sono la diagonale Dabrowska-Szymanska e la centrale Stefanik.

Il primo set scivola via veloce e senza sussulti. Subito avanti 10-2 su servizio di Storck, le chieresi raggiungono i 10 punti di vantaggio sul 15-5 (Butler), toccano il +13 punti sul 23-10 (Rozanski) e chiudono 25-12 alla prima palla set Rozanski.

Un po’ più combattuta la seconda frazione che comunque vede Chieri sempre in vantaggio e quasi sempre in controllo: 7-4 (Butler), 10-5 (Rozanski), 12-9 (Dudek), 17-10 (Rozanski), 21-14 (Villani). Sul 24-16 il Legionovia annulla due palla set, quindi i quattro tocchi ospiti su attacco di Villani concludono la frazione 25-18 dando la qualificazione alle ragazze di Bregoli.

Nel terzo set c’è spazio da subito per Fini e dal 3-2 anche per Garreau. Il punteggio è ben presto incanalato a favore delle padrone di casa. Il distacco cresce con l’andare degli scambi fino all’ace di Rozanski che conclude set e partita sul 25-15.

Fra le statistiche finali spicca il 51% di attacco di Chieri contro il 28% del Legionovia. Da un punto di vista individuale le migliori realizzatrici sono Villani (15), Storck (12) e Rozanski (12).