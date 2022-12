Champions League: Perugia non si ferma, battuta Ankara

PERUGIA- Poker nella Pool E di Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia! I Block Devils tornano al PalaBarton da campioni del mondo e superano di fronte al proprio pubblico lo Ziraat Bank Ankara 3-1 (25-17, 19-25, 25-17, 25-17) mettendo un piede e mezzo sul primo posto nel girone. Vincere aiuta a vincere, i Block Devils, reduci dalla splendida ma faticosa trasferta brasiliana, sono più forti della stanchezza e dei ritardi dei voli e mettono in campo un’altra prestazione di rilievo dominando, con l’eccezione del terzo parziale, il match e conquistando la quarta vittoria nel girone e la ventunesima consecutiva stagionale. A fine partita festa con la Coppa e giro di campo tra gli applausi scroscianti del pubblico presente. Anastasi, privo di Solè, mischia ancora le carte e lancia la diagonale di posto 2 Ropret-Herrera e Piccinelli libero, dando anche un turno di riposo a Leon. Le modifiche non mutano la qualità della squadra che, terzo set a parte, gioca alla grande al servizio (6 ace, 3 di Plotnytskyi), in attacco (65% di squadra) ed a muro (10 punti nel fondamentale). Mvp l’opposto cubano Herrera che mette a ferro e fuoco la seconda linea avversaria con il suo braccio armato mancino chiudendo con 20 punti con il 62% sotto rete e 4 muri. Doppia cifra anche per gli scatenati Plotnytskyi (19 punti col 67% in attacco) e Semeniuk (16 punti col 63%) che deliziano i 2363 del PalaBarton con giocate sopraffine. Flavio (9) e Russo (6) portano il loro contributo alla causa, Ropret gestisce al meglio l’attacco bianconero e Piccinelli in seconda linea si conferma libero di grande affidabilità. Sale dunque a quota 12 Perugia nel girone. Primo posto matematico molto vicino, l’11gennaio a Lubiana il primo match point per chiudere il discorso.

Ropret-Herrera è la diagonale scelta da Anastasi, Piccinelli è il libero. Prime fasi punto a punto (4-4). Ace di Plotnytskyi (7-5). In rete Herrera, poi muro di Tosun, Ziraat avanti (8-9). Due lunghezze di vantaggio per la formazione turca dopo il colpo di Ter Maat (11-13). Herrera pareggia con il contrattacco (13-13). Semeniuk trova il pallonetto vincente e Perugia torna avanti (17-16). Muro vincente di Flavio (19-17). Muro di Herrera, Perugia prova a scappare (21-17). Pipe di Semeniuk poi Herrera (23-17). Muro vincente ancora di Herrera, set point Perugia (24-17). Muro di Plotnytskyi, Block Devils avanti (25-17).

Partenza veloce dello Ziraat nel secondo set (1-4). Ace di Bulbul (3-7). Russo dimezza con il contrattacco (5-7). Herrera di fioretto (9-10). Ace di Bulbul (11-14). Ace anche per Ter Maat (12-16). Continua la serie terrificante dai nove metri di Ter Maat (12-19). I turchi amministrano il vantaggio (15-22). Il primo tempo di Bulbul pareggia i conti (19-25).

Equilibrio fino al 5-5, poi break di Perugia con l’ace di Herrera ed il contrattacco di Russo (8-5). Doppio ace anche di Plotnytskyi (12-6). Smash di Russo (13-6). Muro e poi contrattacco di Semeniuk (17-8). Parallela vincente di Plotnytskyi (20-11). Maniout di Semeniuk, set point Perugia (24-16). Chiude Plotnytskyi (25-17).

Vantaggio Perugia nel quarto set con Herrera e Semeniuk (9-6). I padroni di casa scappano via con due muri consecutivi e la pipe di Plotnytskyi (13-7). Ace di Semeniuk poi Flavio (15-7). Pipe di Tunistra poi out Flavio e Plotnytskyi (15-11). È il mancino ucraino a far ripartire i suoi (16-11). Ancora Plotnytskyi poi ace del neo entrato Cardenas (19-11). Magia di Plotnytskyi (21-12). Semeniuk di classe (23-16). Out Tunistra, match point (24-16). Fuori il servizio di Tunistra, vince ancora Perugia (25-17).

I PROTAGONISTI-

Alessandro Piccinelli (Sir Sicoma Monini Perugia)- « Vincere aiuta a vincere e questa partita era molto importante. Siamo stati bravi a restare concentrati e con la testa su una partita che non era per niente semplice. La Champions è un nostro grande obiettivo ed abbiamo messo un altro mattone per la conquista del primo posto nella Pool ».

IL TABELLINO-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – ZIRAAT BANK ANKARA 3-1 (25-17, 19-25, 25-17, 25-17)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 0, Herrera 20, Rychlicki 0, Piccinelli (L), Russo 6, Gualberto 9, Semeniuk 16, Plotnytskyi 19, Ropret 1, Cardenas 1. N.E. Leon Venero, Solè, Colaci, Mengozzi. All. Anastasi.

ZIRAAT BANK ANKARA: Atanasov 5, Ter Maat 14, Bulbul 7, Yucel 3, Tokgoz (L), Eksi 1, Tuinstra 6, Tosun 5, Bayraktar (L), Yatgin 0. N.E. Firincioglu, Gunes, Sahin, Gedik. All. Kavaz.

ARBITRI: Petrovic, Collados.

NOTE – durata set: 25′, 23′, 23′, 24′; tot: 95′.