Champions League: Trento è vincente con il Karlovarsko

TRENTO- Se c’era in modo giusto per voltare pagina rispetto al Mondiale per Club e assicurarsi in un colpo solo risultati e nuovo entusiasmo, la Trentino Itas l’ha trovato immediatamente. A due giorni dal rientro dal Brasile, la formazione gialloblù stasera alla BLM Group Arena ha infatti avuto ragione del ?EZ Karlovarsko nel quarto turno (il primo del girone di ritorno) della Pool D di Champions League; un risultato che ha consentito di staccare con due turni d’anticipo la qualificazione ai Playoffs della massima competizione continentale.

La certezza di essere ancora fra le migliori squadre d’Europa, che si contenderanno la vittoria del trofeo nel tabellone ad eliminazione diretta, è arrivata già oggi proprio perché il successo per 3-0 su cechi non consentirà loro di raggiungere i trentini anche dovessero vincere entrambe le restanti e i gialloblù perderle: Kaziyski e compagni resterebbero comunque davanti per maggior numero di vittorie (il primo discriminante).

Per ottenere tale traguardo intermedio Lorenzetti ha deciso di affidarsi ad un ampio turnover, ottenendo le risposte che desiderava dai suoi ragazzi ed in particolare da Gabriele Nelli (12 punti col 73% in attacco, un muro e tre ace) e Donovan Džavoronok (l’unico ceco ad essere contento a fine partita grazie a 14 palloni vincenti, il 73% a rete, 2 block e un ace). La coppia ha spalleggiato perfettamente un Alessandro Michieletto in forma “Mondiale”: evidentemente galvanizzato dalla fascia di capitano consegnatagli da Lorenzetti e Kaziyski per l’occasione, il mancino di posto 4 ha chiuso il match con 15 punti (best scorer), frutto del 58% in attacco, tre muri e un ace, agevolando di molto il compito della sua squadra che ha così ottenuto un successo velocissimo, in appena 63 minuti di gioco.