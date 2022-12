Champions League: Novara, Conegliano e Milano in campo

ROMA- E’ tempo di proiettarsi alla settimana di coppe europee, che impegnerà ben cinque squadre. Si comincia con la CEV Champions League (in diretta su Discovery+) già domani, martedì 20 dicembre, con la trasferta di Novara sul campo della Stella Rossa di Belgrado. Dureranno poco i festeggiamenti di Conegliano, reduce dalla splendida vittoria nel Mondiale per Club: appena tornate in Italia, le pantere ripartiranno verso la Francia per la sfida al Mulhouse. Sempre la sera di mercoledì 21 dicembre anche la partita di Milano sul campo delle rumene del Blaj.

QUI NOVARA-

Prima squadra a scendere in campo sarà l’Igor Gorgonzola Novara, impegnata martedì 20 dicembre alle ore 19 in Serbia, per la sfida alla Crvena Zvezda Beograd. Campione di Serbia lo scorso anno e attualmente terza in campionato, la formazione della polisportiva Stella Rossa ha ceduto al VakifBank alla prima giornata, ma sfiorando l’impresa al secondo set fermandosi sul 25-21. Per le igorine di coach Lavarini un altro banco di prova per testare la squadra, al momento ottimamente guidata da Battistoni dopo l’infortunio di Poulter. Sarà fondamentale arrivare allo scontro diretto con le campionesse turche con il massimo dei punti per provare a contendere la testa del girone.

QUI CONEGLIANO-

Una giornata storica per l’A. Carraro Imoco Conegliano dovrà già essere messa in archivio: dopo la fantastica vittoria del Mondiale per Club, le pantere dovranno partire verso la Francia per sfidare mercoledì 21 dicembre alle ore 19, la Volley Mulhouse Alsace per la seconda giornata della Pool A di CEV Champions League. L’obiettivo sarà quello di infilare il secondo successo consecutivo dopo i tre punti ottenuti alla prima giornata contro Budapest, per confermarsi sempre più in vetta al gruppo in attesa dello scontro dell’ultima giornata al Rzeszow. Sfida amarcord per Isabelle Haak, devastante ad Antalya: tra le file delle francesi gioca infatti sua sorella, Anna Haak. Dopo aver perso lo scudetto ai Playoff contro il Le Cannet lo scorso anno, il Mulhouse si trova attualmente in settima posizione nella Ligue 1.

QUI MILANO-

Si alza l’asticella per la Vero Volley Milano: dopo aver superato il Dnipro, le ragazze di coach Gaspari affronteranno mercoledì 21 dicembre alle ore 19 la CS Volei Alba Blaj per la seconda giornata della Pool B. Team da non sottovalutare quelo rumeno, campione in carica in patria e semifinalista lo scorso anno in CEV Cup, dove si è arreso soltanto alle future campionesse dell’Eczacibasi. La scorsa giornata, la squadra di Ljubi?i? ha peraltro strappato un punto alla più quotata Le Cannet. Le milanesi arrivano all’appuntamento dopo il bel successo contro Firenze e con una Larson sempre più in palla dopo il ritorno in maglia rosablu.

CEV CHAMPIONS LEAGUE 4th ROUND – 2° GIORNATA

POOL A

Mercoledi’ 21 dicembre ore 19.00



Volley Mulhouse Alsace – A. Carraro Imoco Conegliano

POOL B

Mercoledi’ 21 dicembre ore 18.00



CS Volei Alba Blaj – Vero Volley Milano

POOL C-

Martedì 20 dicembre ore 18.00-

Crvena Zvezda Beogead – Igor Gorgonzola Novara