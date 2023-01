Challenge Cup: Chieri ad Atene per volare ai quarti

ATENE (GRECIA)- Seconda trasferta europea per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che, dopo il viaggio in Bosnia Erzegovina per i trentaduesimi di finale e la doppia casalinga contro le polacche del Legionovia, volerà verso Atene per il match valido per gli ottavi di ritorno di CEV Challenge Cup contro il Panathinaikos. All’andata, le piemontesi si sono imposte 3-0, con Grobelna e Villani sugli scudi autrici di 27 punti in combinata. La squadra di coach Bregoli arriva peraltro da un buon momento di forma, con il successo in campionato contro Cuneo a dare ulteriore carica alla compagine biancoblu. Basteranno due punti in terra ellenica per passare il turno ed approdare ai Quarti, dove Chieri affronterà la vincente dello scontro tra le danesi dell’Holte e le olandesi dello Sliedrecht (0-3 per le oranje all’andata).