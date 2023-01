Cev Cup: riscatto Modena e Quarti conquistati

MODENA- Riscatto della Valsa Modena che, dopo il 3-2 a favore dei tedeschi del Lüneburg rimediato nella partita di andata aveva bisogno di un risultato pieno per andare avanti e conquistare i quarti di Cev Cup. Il risultato è arrivato, anche se il 3-1 (27-25, 23-25, 25-17, 25-21) per i gialloblu non è stato certo facile da ottenere. Ewert e soci hanno lottato con grande ardore ed hanno perso solo ai vantaggi il primo parziale. Un risultato al contrario avrebbe probabilmente cambiato l’inerzia della partita. Fortunatamente Ngapeth e compagni, dopo la seconda frazione vinta dai tedeschi, hanno preso a macinare il miglior gioco possibile ed hanno chiuso la contesa guadagnandosi il passaggio del turno. Nei quarti Modena affronterà l’ACH Volley Ljubljana, terza nel suo girone di Champions League.