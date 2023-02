Champions League: al Pala Igor va in scena VakifBank-Novara

NOVARA- VakifBank Istanbul-Igor Gorgonzola Novara, ultimo turno della Pool C della fase a gironi rinviata lo scorso 8 febbraio per decisione della Federazione turca dopo il devastante terremoto, si recupererà mercoledì 15 febbraio alle 19.30 al Pala Igor di Novara, per decisione della Cev. In palio il primo posto nella Pool fra le due squadre separate in classifica da un solo punto. Egonu e compagne hanno già vinto la gara di andata e partono con i favori del pronostico. La squadra di Lavarini, che viene dalla brutta battuta d'arresto in campionato sul campo di Bergamo, metterà in campo tutte le proprie risorse per conquistare la vittoria contro lo squadrone allenato da Guidetti.