Cev Cup: Scandicci è super, travolto il Thy

FIRENZE - Una Savino Del Bene Scandicci coriacea, determinata, capace di soffrire e vincere il primo set, finisce in crescendo, fra il tripudio degli spettatori che hanno gremito Palazzo Wanny, ed incassa una vittoria, nella semifinale di andata di Cev Cup , per 3-0 (27-25, 25-12, 25-18) contro il Thy Istanbul che mette mattoni importanti nella costruzione della qualificazione alla finale di Cev Cup. Il grande merito della formazione di Barbolini è stata quella di spegnere la fiammata iniziale delle turche e di vincere il primo set ai vantaggi, poi tutto facile per Antropova e socie che, passata la paura hanno poi dominato i rescanti due set.

Gasata dalla vittoria in rimonta infatti la Savino Del Bene Volley si è aggiudicata nettamente anche il secondo. Un set dominando in lungo e largo e vinto per 25-12.

Nel terzo set le ragazze di Barbolini sono rimaste concentrate e non hanno lasciato scampo ad un THY Istanbul molto impreciso in attacco e costretto ad inchinarsi per 25-18.

Terzo successo per 3-0 e undicesima vittoria consecutiva per la squadra di Barbolini, guidata dalla solita Zhu Ting, da una Antropova da 18 punti e da una Haleigh Washington eletta MVP della sfida.

Al termine della gara così la Savino Del Bene Scandicci si è presa una splendida vittoria per 3-0 e tre punti preziosi in vista della gara di ritorno, in programma per il 22 marzo ad Istanbul.

Coach Barbolini punta su di una formazione titolare con Yao Di al palleggio, Antropova come opposto, Belien e Washington come centrali, Sorokaite e Zhu in banda, con Castillo come libero.

Il THY Istanbul risponde con il 6+1 composto da Akin come palleggiatrice, Van Ryk nel ruolo di opposto, con Toksoy Guidetti e Maglio a comporre il tandem di centrali, Kingdon e Orthmann in banda e Kayacan come libero.

Il THY Istanbul parte meglio e si porta al comando sullo 0-3. L’avanzata delle turche non si arresta ed il punteggio arriva sul 1-5. Barbolini ferma subito la gara con un time out e dopo la pausa parte la rimonta della Savino Del Bene Volley. Antropova firma il 2-5, mentre Zhu Ting mette a terra due punti consecutivi (4-5). Il THY Istanbul allunga nuovamente con Van Ryk e due ace di Orthmann (4-8), ma la Savino Del Bene Volley torna sul -2 con Zhu e Antropova ancora protagoniste (7-9). Il vantaggio del THY torna ad allargarsi: segnano Madison e Toksoy, poi un errore di Belien porta il punteggio sul 9-13. Barbolini si gioca il secondo time out della gara, ma la sua squadra non riesce a rientrare e scivola sul -6. Washington innesca la rimonta con il punto del 12-16, mentre il muro del 13-16, firmato da Antropova, porta al primo time out per il THY Istanbul. La formazione di Barbolini recupera fino al -2 (16-18), poi addirittura fino al -1 quando Van Ryk, attaccando in pipe, finisce con il pestare la linea dei tre metri (18-19). Il THY non molla e allunga nuovamente fino al 19-22 segnato da Madison, la Savino Del Bene Volley non difetta però di carattere e con Mingardi e Belien torna sul -1 (21-22). La squadra di Barbolini acciuffa il pari sul 22-22 ed il finale di set diventa una combattuta sfida punto a punto. La Savino Del Bene Volley trova il primo vantaggio nel set con il 24-23 realizzato da Zhu Ting, un punto subito seguito da un time out turco. Il set si chiude poco dopo con un super muro di Washington, che realizza il 27-25.

La seconda frazione di gioco si apre con Zhu Ting a realizzare due punti consecutivi (2-0). Washington, con un gran muro, porta il punteggio sul 6-3. Maglio e Orthmann, con il suo potente servizio, riportano il THY Istanbul sul -1, ma un nuovo allungo della Savino Del Bene Volley è dietro l’angolo. Sorokaite realizza l’ace dell’11-7, Antropova affonda il colpo del 12-7 e obbliga il THY Istanbul a spendere il primo time out del set. La pausa non cambia l’andamento del set e sul 14-7 realizzato da Antropova la panchina turca deve chiedere un altro time out. La seconda frazione di gioco è un monologo della Savino Del Bene Volley e le ragazze di Barbolini arrivano sul +10 con il 17-7 messo a terra da Zhu Ting. Il set si conclude con una progressione implacabile della Savino Del Bene Volley, che si aggiudica la seconda frazione per 25-12.

Anche il terzo set si apre con una Savino Del Bene Volley implacabile. Antropova, Zhu Ting e Washington portano subito il punteggio sul 5-1 e il THY Istanbul utilizza un time out. La formazione turca recupera fino al 7-5 e poi ancora fino 10-9, per poi trovare il pareggio sul 12-12. Barbolini spende il primo time out del set e la sua squadra, anche sfruttando alcuni errori avversari, torna in vantaggio (15-12). Il THY Istanbul spende un time out per stoppare un momento di grande difficoltà, ma la formazione turca perde sempre più terreno (19-13). La partita si chiude poco dopo con il 25-18 che pone la parola “fine” sull’incontro.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Decisivo il primo set? Sicuramente è stato importante come lo abbiamo vinto, lo abbiamo conquistato in rimonta e contro una squadra che stava battendo fortissimo e benissimo. Le ragazze sono state molto brave e nella difficoltà hanno capito che la differenza la stava facendo non tanto la loro battuta, quanto i nostri errori in attacco. Capito questo abbiamo sbagliato meno, mentre loro hanno sbagliato qualcosa in più. Nel secondo set le ragazze sono state molto brave e poi ancora bravissime nel terzo, perchè dopo aver vinto il secondo c’era il rischio di un calo di tensione ed invece abbiamo capito quanto era importante vincere da tre punti. Adesso ad Istanbul ci aspetta una partita difficile, che sarà molto simile al primo set di oggi, però partiamo con un piccolo grande vantaggio e con la consapevolezza di come possiamo giocare bene in partite come questa ».

IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – THY ISTANBUL 3-0 (27-25, 25-12, 25-18)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 4, Belien 6, Zhu 11, Yao 1, Washington 7, Antropova 18, Castillo (L), Merlo, Mingardi 1, Di Iulio. Non entrate: Alberti, Pietrini, Shcherban, Angeloni (L). All. Barbolini.

THY ISTANBUL: Van Ryk 10, Kingdon Rishel 12, Akin 1, Toksoy Guidetti 3, Orthmann 6, Maglio 8, Kayacan (L), Tugral, Unver, Demirel 1, Ercan 2, Babat 1. Non entrate: Yilmaz (L), Germen. All. Soz.

ARBITRI: Sokol, Cormie.

NOTE- Durata set: 31′, 22′, 26′ Tot: 79’

MVP: Haleigh Washington (Savino del Bene Scandicci)