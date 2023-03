Cev Cup: Modena che tonfo ! il Knack vince 0-3

MODENA- Una sconfitta pesante, per 0-3 (21-25, 23-25, 21-25) , per la Valsa Modena contro il Knack Roeselare nella finale di andata di Cev Cup che pregiudica, e non poco le speranze della formazione di Giani di portarsi a casa il trofeo. I giochi non sono ancora finiti ma nella gara di ritorno in Belgio sarà davvero dura ribaltare l'esito del match odierno. Davanti ai 3000 del Pala Panini i gialloblu sono stati protagonisti, come domenica contro Piacenza in Gara 3 dei Quarti di finale scudetto, di una performance scialba e incolore, costellata da tanti errori. Lo stesso Giani ha sottolineato come la squadra non abbia avuto la stessa compattezza che l'hanno portata sino alla finale. Non sono bastati i 22 punti si Lagumdzija per mettere una pezza alla prestazione collettiva perchè dall'altra parte della rete gli uomini di Vanmedecal si sono resi protagonisti di una prestazione senza sbavature. Le giocate di un preciso D’Hulst, regista che ha fatto bene anche nel nostro campionato, finalizzate da Koukartsev (17 punti) e Tammearu (10), hanno portato i belgi alla vittoria. Ma, come detto, non è ancora finita.