Cev Cup: è trionfo Scandicci

FIRENZE- Si conclude con il secondo trofeo europeo al femminile (al maschile c'è il successo della Valsa Modena nella Cev Cup) la stagione delle italiane nelle manifestazioni CEV: la Savino Del Bene Scandicci trionfa con un netto 3-0 (25-22, 25-12, 25-21) in sessantasei minuti nella finale di ritorno di CEV Cup contro l'Alba Blaj ed alza al cielo la seconda coppa europea di fronte al caloroso pubblico di Palazzo Wanny, dopo aver festeggiato la scorsa stagione la CEV Challenge Cup, quest'anno conquistata da Chieri.



Partenza convincente di Scandicci, 7-2 con Antropova a pungere dai nove metri. Man mano le rumene prendono coraggio in difesa e in attacco, con Boskovic ad accorciare sul 14-10. Il distacco rimane più o meno stabile, poi Washington con una fast e Belien firmano il 19-14. Pietrini scalda il braccio con due punti che regalano il 21-14, poi ancora una scatenata Antropova porta Scandicci all'1-0 con due bordate e un poderoso monster block. Il secondo set riparte con l'opposta protagonista di un grande turno in battuta: entrata sull'1-1, esce sull'8-2 con tre ace che mettono subito in discesa il parziale. Ma l'Alba Blaj si dimostra squadra coriacea, accorciando sull'11-6 dopo qualche bell'azione di Boskovic, certamente la più in palla delle sue insieme a Dimitrova. Ma le toscane fanno risalire i giri del motore ed è 17-9 con due punti di Antropova e due di Washington. Zhu con un pallonetto e Pietrini con un mani out e un bell'attacco permettono a Scandicci di allungare 21-12, poi ci pensa Washington a chiudere la frazione e la finale: 25-12, 2-0 e CEV Cup alla squadra di coach Barbolini dopo due set dominati con autorità. Il terzo gioco è pura formalità visto il risultato dell'andata e si conclude 25-11: la formazione toscana realizza un bis da sogno, aggiungendo alla CEV Challenge Cup 2021-22 già in bacheca, la seconda coppa europea per importanza. MVP e top scorer una sontuosa Ekaterina Antropova con 20 punti, seguita da Zhu (13), Pietrini (11) e Washington (10). Dimitrova migliore delle sue con 9 punti.