Presentata a Biella la 28a Supercoppa

BIELLA -Questa mattina alle ore 11.00 è stata presentata la ventottesima edizione della Del Monte ® Supercoppa di SuperLega , che si giocherà al Biella Forum martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre 2023. Nella Sala Consiliare del Comune di Biella si sono riunite le autorità che stanno curando la realizzazione della Final Four che assegnerà il primo titolo della stagione. L’evento sarà organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte, il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro e la Scuola di Pallavolo Biellese.

Massimo Righi (Presidente Lega Pallavolo Serie A)-

« Un grande ringraziamento va alle istituzioni presenti: il Sindaco, il Vicesindaco, la Provincia, la Regione e tutti gli attori che hanno permesso questa manifestazione. In Italia due regioni hanno creduto e tuttora credono nello sport con grande forza: Piemonte e Emilia-Romagna. La Lega è tornata a Biella dopo tanti anni, perché siamo stati colpiti dall’entusiasmo di Giusi Cenedese, che ci ha coinvolto fin da subito. Nel periodo in cui siamo stati sul territorio abbiamo messo a fuoco la presenza di una buonissima attività di base. Adesso l’unica cosa che manca è la Serie A… Biella si merita questo risultato e invito tutte le attività del territorio a contribuire a questo obiettivo. I protagonisti della Supercoppa saranno tantissimi, con campioni olimpici, mondiali ed europei. Vogliamo cercare di riempire il Biella Forum, perché noi organizziamo questi eventi proprio per seminare, con l‘idea di far vivere ai giovani la pallavolo che possono portare i grandi giocatori delle squadre italiane. In ultima battuta, un pensiero commosso va a Carlo Gobbi, giornalista della Gazzetta dello Sport che ha seguito tutte le 27 edizioni di Supercoppa ».



Claudio Corradino (Sindaco di Biella)-

« Ringrazio innanzitutto il mio vice sindaco Giacomo Moscarola per il grande impegno e tutte le associazioni sportive coinvolte, ad iniziare ovviamente dalla Scuola Pallavolo Biellese: un modello di collaborazione che dobbiamo estendere a tante altre realtà della città, perché i risultati sono evidenti e arrivano eventi importanti. La Lega Pallavolo Serie A ha visto quanto fatto fin ora, ci ha dato fiducia, permettendo la realizzazione della Del Monte® Supercoppa. Sono sicuro che sarà un successo e sapremo farci trovare pronti, invogliando la Lega ad organizzare altro nel nostro territorio. Abbiamo un Forum bellissimo e una grande potenzialità da poter esprimere. Come Amministrazione del Comune di Biella e personalmente sono felice di essere testimone di questa Finale ».



Giacomo Moscarola (Vicesindaco e Assessore allo sport di Biella)-

« Ringrazio tutti gli attori di questa importantissima manifestazione a cui lavoriamo, con il supporto fondamentale della Scuola Pallavolo Biellese, da svariati mesi. Con Giusi Cenedese, dopo il successo di critica e di pubblico del torneo organizzato l’anno scorso, abbiamo avuto questa idea, lanciando la nostra proposta alla Lega, che ci ha premiato e per questo motivo ringrazio il Presidente Massimo Righi. Un trofeo nazionale sarà messo in palio nella nostra città e non ho memoria di un evento così importante organizzato a Biella. L’evento ci fornirà l’occasione per una nuova inaugurazione del Biella Forum, che ha subito un decisivo restyling, con il rifacimento dell’impianto audio e luci, oltre che del parquet. L’Amministrazione è vicina agli eventi sportivi che non sono fini a stessi, ma rappresentano una leva fondamentale per il marketing territoriale: avremo quattro importanti realtà nazionali del volley come Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, con tanti tifosi che faranno tappa a Biella. Un volano positivo che dallo sport si espande al territorio, con un indotto trainante, che sapremo sfruttare. Ci sono ancora dei biglietti a disposizione e sono sicuro che Biella saprà regalare l’ennesimo sold out ».

Michele Mosca (Consigliere Regionale Piemonte)-

«Un grazie sentito a tutti i presenti, alle istituzioni locali e al Presidente Massimo Righi. Come Regione Piemonte abbiamo individuato lo sport come uno dei principali mezzi di promozione del territorio, da ogni punto di vista, a cominciare da quello economico. Per questo motivo la Regione ha voluto essere presente e ottimista riguardo a questo strepitoso evento. Credo che sia molto positivo che la Regione sia stata partecipe per il rifacimento del Biella Forum, perché dimostra l’importanza che lo sport ha nell’attuale amministrazione. Credo che questa sia una bella scommessa, fatta per rendere il Biella Forum un palazzetto vivo e con tantissimo da offrire in futuro ».



Giusi Cenedese (Referente COL e Presidente Scuola Pallavolo Biellese)-

« Biella ci prova! La spinta di portare eventi a Biella arriva da lontano, il Piemonte è una regione che ha fatto tanto per la pallavolo locale e nazionale. Quale occasione migliore per poter apprendere e migliorare per tutte le squadre locali, sfruttando un evento di questa portata per coinvolgere sempre più tifosi nel mondo della pallavolo. Io spero tanto che sia un’opportunità per tutti gli amanti della pallavolo, perché il Biella Forum ospiterà tantissimi appassionati di sport. Molti sanno quanto lavoro ci sia dietro ad una manifestazione di questo tipo, un lavoro di volontariato, impegno, passione ed anima. Cercheremo di trasmettere la nostra volontà sportiva a tutti coloro che si faranno coinvolgere durante queste fantastiche giornate ».

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA-

Semifinali Del Monte® Supercoppa



Martedì 31 ottobre 2023, ore 17.30



Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia



Martedì 31 ottobre 2023, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova



Finale Del Monte® Supercoppa



Mercoledì 1 novembre 2023, ore 17.00

