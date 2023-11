Perugia parteciperà al prossimo Mondiale per Club

PERUGIA-È stata ufficializzata dalla Fivb la partecipazione della Sir Sicoma Perugia al prossimo Mondiale per Club in programma dal 6 al 10 dicembre a Bagalore in India. I Block Devils cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Betim in Brasile ed avranno come avversari i turchi dell’Halkbank Ankara (qualificati alla manifestazione, così come Perugia, in quanto semifinalisti della Champions League dopo la rinuncia delle due finaliste), i brasiliani del Sada Cruzeiro e dell’Itambè Minas (prima e seconda classificata dell’ultimo campionato sudamericano per club), i giapponesi del Suntory Sunbirds (vincitori del campionato asiatico per club) ed i padroni di casa indiani dell’ Ahmedabad Defenders (vincitori del campionato indiano, la RuPay Prime Volleyball League).