Cev Cup: per Chieri serata perfetta a Friburgo

FRIBURGO (SVIZZERA)- Migliore esordio non ci poteva essere per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in Cev Cup. La squadra di Bregoli, grazie ad una prestazione intensa e senza sbavature, ha impiegato poco più di un'ora a superare per 0-3 (14-25; 15-25; 18-25) le svizzere del FKB Power Cats Dudingen che poco hanno potuto per contrastare le giocate, sempre efficaci, delle piemontesi. Una vittoria pesante che mette in cassaforte il passaggio agli ottavi di finale della competizione.