Mondiale per Club: Perugia batte l'Itambe

BANGALORE (INDIA)- Parte bene il Mondiale per Club per la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils sconfiggono in tre set l’Itambè Minas e fanno un passo grandissimo in chiave qualificazione alla semifinale. Domani con gli iraniani dell’Ahmedabad Defenders i bianconeri avranno l’occasione di chiudere la Pool A al primo posto. Buon match quello giocato da Giannelli e compagni in un momento sempre complicato come l’esordio in una manifestazione. Primo parziale condotto con autorità da Perugia, seconda e terza frazione più combattute con i ragazzi bravi a trovare il guizzo vincente nelle fasi calde. È il muro il fondamentale vincente di Perugia. 12 i punti dei Block Devils (contro i 4 del Minas) e tanta pressione messa agli avversari che chiudono infatti con il 44% sotto rete. Semeniuk è l’unico bianconero in doppia cifra. Il polacco chiude con 11 palloni vincenti con 2 ace. 9 per Plotnytskyi con il 53% in attacco, 9 anche per la coppia centrale Flavio-Solè con l’argentino di passaporto italiano che gioca la gara perfetta con il 100% in primo tempo (5 su 5) e 4 muri vincenti. Da sottolineare la presenza sugli spalti del presidente Sirci, venuto in India insieme ad alcuni sponsor, e di una trentina di supporters a tifare Perugia con tanto di striscione arrivati direttamente dalla filiale indiana Sicoma, sponsor bianconero e main sponsor per la manifestazione, che ha sede proprio qui a Bangalore. Domani chiusura della Pool A per i Block Devils che affronteranno alle ore 20:30 locali, le 16:00 ora italiana, i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders, formazione campione in carica della lega indiana completamente autoctona con l’eccezione dello schiacciatore australiano Senica che potrà contare come ieri nel match contro il Minas sul tifo del pubblico locale. Coach Dakshinamoorthy dovrebbe iniziare il match con Appavu al palleggio, Ramaswamy in diagonale, Ray e Lakshmipuram al centro, Senica e Balwan in posto quattro con Ramamoorthy libero.

Sette di partenza confermati per Lorenzetti. Primo break bianconero con Plotnytaksyi (3-1). Muro vincente di Ben Tara (6-3). Due ace di Vinicios rimettono tutto in equilibrio (6-6). Perugia riparte con il muro di Semeniuk e l’errore di Sanchez (9-6). Il muro di Isac accorcia ancora (12-11). Muro di Giannelli (13-11). Altro ace di Vinicius e di nuovo parità (15-15). Incomprensione nella metà campo bianconera e Minas avanti (15-16). Il muro dei Block Devils poi Semeniuk ed il muro di Giannelli capovolgono tutto (19-16). Il muro dei ragazzi dei Lorenzetti continua a produrre punto (22-17). Ace di Semeniuk (23-17). Plotnytskyi porta Perugia al set point (24-18). Ancora l’ucraino, bianconeri avanti (25-18).

Partono forte i brasiliani nel secondo set con Sanchez e Vinicios (2-5). Perugia non riesce a ricucire (5-8). Un paio di errori dei brasiliani riportano le cose in parità (8-8). Vinicios riporta avanti i brasiliani, Ben Tara ristabilisce l’equilibrio (12-12). Perugia mette la testa avanti con attacco e due muri di Flavio (20-17). Muro ed a seguire ace di Vinicios (23-23). Si va ai vantaggi dove decide un muro di Flavio (26-24).

Il turno al servizio di Semeniuk dà subito slancio ai Block Devils nel terzo (3-0). Flavio in primo tempo (6-2). Due di Vinicios (6-4). Fuori Sanchez (8-4). Magia da posto quattro di Semeniuk poi Solè a muro ferma (10-5). Tanti errori in battuta da ambo le parti (15-10). I muri di Isac e Coelho e l’ace di Renan riportano a contatto i brasiliani (18-17). Dentro Herrera. Fuori la pipe di Vinicios poi muro di Plotnytskyi (21-17). Ace di Coelho (22-20). Herrera risolve due volte e porta Perugia al match point (24-21). L’errore al servizio brasiliano consegna la vittoria a Perugia (25-22).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)-« Sicuramente abbiamo avuto un buon approccio. Avevo detto ai ragazzi che la prima partita di una manifestazione non è mai semplice. Dovevamo giocare con la pallavolo che avevamo oggi e lo abbiamo fatto. Siamo partiti bene a muro e nel cambiopalla, poi abbiamo perso la battuta come è successo anche alle altre squadre finora. Certamente ci sono state alcune sbavature, ma non così tante e quindi con fiducia andiamo avanti in questa manifestazione ».

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – ITAMBÈ MINAS 3-0 (25-18, 26-24, 25-22)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 4, Flavio 9, Solè 9, Plotnytskyi 9, Semeniuk 11, Colaci (L.), Held, Ropret, Herrera 2. N.e.: Candellaro, Russo, Toscani (libero), Leon. All. Lorenzetti.

ITAMBÈ MINAS: Orlando, Sanchez 10, Isac 4, Renan 6, Lucas Loh 2, Vinicios 17, Maique (libero), Coelho 3, Lucas, Radke, Samuel. N.e.: Wilmot, Geovani, Felipe (L.). All. Guilherme.

Arbitri: Ivaylo Ivanov – Ismail Alblooshi