Challenge Cup: Monza nella tana del Panathinaikos

MONZA– La MINT Vero Volley Monza di Massimo Eccheli è pronta a tornare in campo domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 18.30, alla P. Gazgas Competition Hall di Atene dove se la vedrà con il Panathinaikos, per la gara di andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2024.

Sorridere nel primo match sarebbe certamente importante in vista della sfida di ritorno, fissata in Brianza, giovedì 21 dicembre e la Vero Volley ne è consapevole. I brianzoli dovranno essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali, dopo lil match giocato a Catania, domenica 10 dicembre valido per la nona giornata di SuperLega Credem Banca. Il successo contro gli etnei ha garantito alla MINT di consolidare il quarto posto in classifica, a quota 17 punti, frutto di un girone d’andata, al momento, con uno score di sei vittorie e tre sconfitte. Monza potrà affidarsi alla coralità di squadra, emersa in maniera determinante in questo inizio di stagione, contro i temibili ellenici pronti a dar battaglia tra le mura amiche.

Nessun precedente tra le due formazioni in gare ufficiali, così come non ci sono ex da una parte che dall’altra della rete. Il Panathinaikos, nei sedicesimi di finale, ha sconfitto la squadra azera del Khari Byul Byul Shusha, imponendosi per 0-3 a Baku e per 3-1 ad Atene. Top scorer per i greci nel primo incontro l’opposto cubano Hernandez Ramos – autore di 15 punti -, mentre nella gara di ritorno sono stati 16 i palloni messi a terra dal classe 2003 Angelos Markou.

ROSTER COMPLETO – MINT VERO VOLLEY MONZA-

Palleggiatori: Kreling, Visic

Centrali: Beretta, Di Martino, Galassi, Comparoni

Schiacciatori: Maar, Takahashi, Szwarc, Loeppky, Mujanovic

Liberi: Gaggini, Morazzini

Allenatore: Eccheli



ROSTER COMPLETO – PANATHINAIKOS ATENE-

Palleggiatori Hierrezuelo Aguirre, Kasampalis

Centrali Petreas, Papangelopoulos, Ferreira Rangel, Voulkidis

Schiacciatori Kovar, Markou, Fragkos, Kostopoulos, Hernandez Ramos, Protopsaltis

Liberi Zisis, Kontostathis

Allenatore: Andreopoulos

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« Sarà un match difficile, perché la squadra ha buoni valori tecnici, con nomi importanti (Hirrezuelo, Hernandez, Kovar, Protopsaltis) e per il campo che sarà certamente caldo. L’obiettivo per noi è quello di arrivare in finale, ma purtroppo il cammino si intreccia con quello di SuperLega e dovremo essere capaci di gestire le forze al meglio, sia in termini di lavoro che di riposo. Contro lo Sporting Lisbona siamo stati bravi, ora dovremo esserlo di più ».

CHALLENGE CUP OTTAVI DI FINALE (ANDATA)-

Mercoledì 13 dicembre ore 18.30-

Panathinaikos Atene- MINT Monza Arbitri: Nikola Kozic (BIH), Vanya Parvanova (BUL)