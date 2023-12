Challenge Cup: Monza sbanca Atene al tie break

ATENE (GRECIA)- La MINT Vero Volley Monza vince la gara d'andata degli ottavi di finale della CEV Challenge Cup. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, ha combattuto palla su palla fino all’ultimo punto superando per 2-3 (25-21; 18-25; 25-22; 18-25; 9-12) il Panathinaikos Atene alla P. Gazgas Competition Hall. Per questa sfida, coach Eccheli si è affidato a un leggero turnover, causa anche le assenze di Maar e Di Martino, non partiti con la squadra a causa di un virus intestinale. Il sestetto è stato quindi composto da Kreling in regia e Szwarc opposto, Takahashi-Loeppky come coppia di schiacciatori, Galassi e Beretta centrali con Gaggini libero.

E' Takahashi a inaugurare la partita per i brianzoli, con la pipe su alzata di Kreling (1-1). Il Panathinaikos tenta l'allungo iniziale, sospinto dal suo pubblico, trovando il primo break dell'incontro (6-3). Monza rimane attaccata alla partita grazie ai due mani-out di Loeppky e Takahashi e all'ottima correlazione muro difesa, che favoriscono il contro break degli ospiti (8-8). I padroni di casa, però, spingono in battuta e si riportano avanti di tre lunghezze (11-8): time-out per coach Eccheli. La MINT tenta di reagire, ma il Panathinaikos mantiene il suo vantaggio e allunga fino al +5 (16-11), costringendo la panchina brianzola a chiedere la seconda sospensione tecnica. Botta e risposta tra le due squadre con la Vero Volley che non riesce a ricucire (20-14). Ace di Takahashi e diagonale di Szwarc (20-16): time-out chiamato da Andreopoulos. Entra Comparoni e si fa vedere prima a muro e poi con il primo tempo del -3 (23-20). La MINT lotta fino all'ultimo, ma il set se lo aggiudica il Panathinaikos per 25-21.

Monza entra decisamente meglio in partita nel secondo set, attaccando con decisione - soprattutto con i centrali -, per costruirsi subito un vantaggio (2-4). I brianzoli non lasciano spazio ai greci, sfruttando i palloni messi a terra da Szwarc e ritrovando l'efficacia a muro che permette ai ragazzi di Eccheli di scappare sul +5 (6-11). Andreopoulos chiama time-out, il Panathinaikos spinge in battuta e prova a riavvicinarsi alla Vero Volley, che mantiene comunque le cinque lunghezze di distanza (9-14). MINT a trazione canadese con Loeppky che mette a segno la pipe e Szwarc la diagonale stretta (13-17). Time-out Panathinaikos, ma Monza continua a mantenere l'inerzia (15-20). Il Panathinaikos non riesce più a rientrare, grazie alla precisione dell'attacco monzese che permette di ottenere l'1-1 (18-25).

L'equilibrio regna sovrano ad inizio del terzo gioco, con nessuna delle due compagini che riesce a portarsi in vantaggio (4-4). Un canovaccio che continua per tutta la prima fase del set (7-7), con una serie di botta e risposta e capovolgimenti di fronte che non portano nessuna delle due squadre a guadagnare un break. Qualche errore, da entrambe le parti, in battuta porta il match sul 10-10, prima della schiacciata di potenza di Szwarc per un nuovo +1 di Monza. Il Panathinaikos effettua il sorpasso, ma ci pensa capitan Beretta a riportare in parità la partita (13-13). Sono i padroni di casa, però, a rompere l'inerzia trovando due punti consecutivi (17-15), che portano Eccheli a chiedere time-out. I greci mantengono il controllo del set, ma Monza non arretra e rientra fino al 19-18. Loeppky e Szwarc attaccano con precisione (22-21); Morazzini entra in battuta, mettendo in difficoltà i padroni di casa che si fanno prendere sul 22-22. Time-out per i greci, che segnano subito al rientro, con Eccheli che opta per il contro time-out. Al fotofinish sono gli ateniesi a spuntarla, vincendo il set per 25-22.

Doppio vantaggio in apertura del quarto gioco per la MINT Vero Volley Monza (0-2). La squadra di Eccheli vuole spingere sin da subito, come nel secondo set, confermando subito il break (5-7). Grande intensità per i brianzoli, che tornano a sfruttare al meglio il muro per allungare fino alle 5 lunghezze di vantaggio (6-11). Il Panathinaikos non vuole lasciarsi scappare l'occasione di chiudere il match, e tenta di rientrare in partita ricucendo lo svantaggio fino al -3 (12-15). La MINT accusa il colpo ed è meno lucida: Eccheli chiama la sospensione tecnica sul 13-15. I greci forzano per rientrare in partita, risultando meno precisi e scivolando nuovamente sul -3 (15-18): Andreopoulos chiede il time-out. Al rientro Szwarc trova subito l'ace (15-19), ed è la spinta giusta che permette a Monza di allungare fino al 16-21, che porta i padroni di casa a spendere il secondo time-out. Entra Visic (17-23), Galassi trova l'ace del set point, chiuso poi da un errore in battuta degli ellenici: 18-25.

Inizio di tie-break molto incerto, con Monza capace di portarsi avanti (2-3) grazie all'ace di Galassi. Takahashi è bravo a trovare la diagonale che permette alla MINT di portarsi sul +2 (3-5), subito prima del time-out richiesto dalla panchina greca. Serie di scambi tra le due compagni che porta il match sul 5-7, con Loeppky bravo a trovare il punto che permette a Monza di essere sul +3 al momento dell'inversione di campo. Il Panathinaikos mette subito a segno due punti, ma ci pensano Takahashi e Loeppky (diagonale sopra il muro e un ace) a fissare il punteggio sul 7-10. Gli ateniesi non riescono a ricucire lo svantaggio, rimanendo fissi a tre lunghezze di distanza (9-12). Ace pesante di Galassi, che porta la squadra di casa a spendere un time-out (9-13). Al rientro è ancora il centrale della Nazionale italiana a trovare un secondo ace consecutivo, che manda la partita ai titoli di coda dopo la pipe di Loeppky. Il tie-break finisce 9-15: alla P. Gazgas Competition Hall è vittoria per la MINT Vero Volley Monza.

Top scorer per i brianzoli l'opposto canadese Szwarc, autore di 21 punti, seguito dai due schiacciatori Loeppky e Takahashi a quota 16.

I PROTAGONISTI-



Eric Loeppky (MINT Vero Volley Monza)- « Una partita difficile, davanti a un pubblico caldissimo. I nostri avversari sono stati bravi a metterci in difficoltà, anche se all'inizio della partita non abbiamo dato il meglio. Sono però molto contento di come abbiamo continuato a spingere fino alla fine, per conquistare la vittoria. Sicuramente ci troveremo molto più a nostro agio a giocare in casa nostra, ma dobbiamo prepararci al meglio per la sfida di ritorno ».

Gianluca Galassi (MINT Vero Volley Monza)- « Abbiamo sofferto tanto in certi momenti e siamo stati bravi a conquistare la vittoria, ma per la qualificazione è tutto rimandato a giovedì prossimo a Monza dove dovremo mettere in campo una performance migliore. In questa stagione uno dei nostri obiettivi è vincere questa coppa: dobbiamo continuare così, cercando di giocare un po' meglio per arrivare fino in fondo ».

IL TABELLINO-

PANATHINAIKOS ATENE – MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (25-21; 18-25; 25-22; 18-25; 9-15)

PANATHINAIKOS ATENE: Kasampalis, Kovar 7, Hierrezuelo 4, Petreas 5, Fragkos 3, Kontostathis (L), Hernandez Ramos 21, Voulkidis 8, Protopsaltis 11. Non entrati: Papangelopoulos, Zisis (L), Markou, Rangel, Kostopoulos. All. Andreopoulos

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic, Loeppky 16, Comparoni 2, Morazzini, Galassi 12, Takahashi 16, Beretta 3, Kreling, Gaggini (L), Szwarc 21. Non entrati: Frascio. All. Eccheli.

ARBITRI: Nikola Kozic (BIH), Vanya Parvanova (BUL)

Durata set: 25′, 25′, 29′, 25′, 16′ . Tot: 120’