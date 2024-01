Coppa Italia di A2: Perugia-Talmassons per un posto in finale

PERUGIA- Un solo biglietto rimasto per salire sul treno diretto a Trieste il 17 e il 18 febbraio. Completato il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1, la Futura Giovani Busto Arsizio attende la sua avversaria per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2, in programma alle 11 di domenica 18 febbraio in diretta su Sky Sport.

A contendersi il posto vacante, mercoledì 31 gennaio a partire dalle 20.00 ci saranno la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la Cda Volley Talmassons FVG. In stagione, le due formazioni si sono incontrate due volte: due match tirati, quello d’andata terminato al tie-break, ma entrambi vinti dalle umbre. Perugia è stata certamente la miglior formazione della Regular Season di Serie A2 ed ha cominciato alla grande la Pool Promozione con un bel 3-1 contro Macerata. Anche Talmassons viene da un risultato importante, il 3-2 contro Cremona che ha permesso di guadagnare punti preziosi in ottica Playoff, e in più avrà dalla sua la spinta emotiva di poter giocare l’eventuale finale in Friuli, nella vicina Trieste. Un match da non perdere con una posta in palio altissima.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Bartoccini-Fortinfissi Perugia)

EX: Asia Cogliandro a Volley Talmassons nel 2021/2022

Gaia Traballi (Bartoccini-Fortinfissi Perugia)- « Talmassons è stata una di quelle squadre che più ci ha messo in difficoltà nella prima fase – afferma la numero 2 – Al Palabarton abbiamo vinto 3 a 1 con loro, ma fu una partita incerta fino agli ultimi scambi. Non c’era quella sensazione di sicurezza e controllo che invece abbiamo percepito nell’ultima partita contro Macerata, aldilà di un terzo set perso. Le marchigiane hanno fatto una buona gara tenendo bene nel cambio palla, ma noi, grazie anche a un’ottima ricezione che ha permesso a Bartolini e Cogliandro di sfoderare una delle migliori prestazioni di questa stagione, abbiamo avuto la meglio. Sono contenta di rigiocare subito perché ci portiamo dietro le sensazioni particolarmente positive dell’ultimo match. Talmassons si giocherà tanto mercoledì sera, secondo me punteranno molto su questa partita. Sarà una battaglia e faremo di tutto per andare a Trieste ».

Isabella Monaco (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Mercoledì ci aspetta un match importante contro Perugia, dove lotteremo per giocarci un posto per la finale di coppa Italia. Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra importante di cui conosciamo il valore, ma ogni gara ora è da disputare singolarmente e noi abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà tutti. Andremo a Perugia con la determinazione e la voglia di conquistare la finale nella nostra regione ».