Challenge Cup: Monza supera in scioltezza il Galatasaray

MONZA- La MINT Vero Volley Monza si aggiudica in maniera categorica la semifinale d’andata di CEV Challenge Cup. La prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, ha vinto agilmente superando per 3-0 (25-17; 25-14; 25-16) il Galatasaray HDI Istanbul, tra le mura amiche dell’Opiquad Arena.

Una prova di forza magistrale da parte dei monzesi, che confermano l’ottimo momento di forma mostrato in Coppa Italia, offrendo nuovamente un’ottima prova di squadra ed enfatizzando l’abilità di un gruppo solidissimo che ha dovuto rinunciare per infortunio a Takahashi e Comparoni.

Per questa sfida il sestetto iniziale è stato composto da Kreling in regia e Szwarc opposto, Maar -Loeppky come coppia di schiacciatori, Galassi-Di Martino centrali con Gaggini libero.

Il monster block di Di Martino regala il doppio vantaggio in avvio alla MINT Vero Volley Monza (2-0). Buon inizio per i due canadesi Maar-Szwarc che permettono ai brianzoli di mettere a segno il break (7-2), prima del time-out chiamato da coach Cakir. Monza è solida e coesa nella correlazione muro-difesa, non lasciando varchi agli attacchi turchi (10-4). La squadra di Eccheli continua a mantenere le sei lunghezze di vantaggio (13-7), grazie alla terza pipe di Maar in questo parziale. Il Galatasaray, però, non ha intenzione di lasciar scappare i padroni di casa, piazzando un break di tre punti (13-10) che induce Eccheli alla sospensione tecnica. Al rientro, il muro di Loeppky e la diagonale di Maar permettono di tornare sul +5: time-out Galatasaray. La MINT ha però innestato le marce alte, e sfruttando la precisione in attacco di Galassi e Szwarc, si porta rapidamente sul 20-13. In chiusura di parziale spazio anche per Mujanovic e Visic, protagonisti il primo con il mani-out che manda la MINT sul set point, e il secondo con il monster-block del definitivo 25-17.

E’ ancora Di Martino a inaugurare il gioco con un bel primo tempo, seguito dalla diagonale stretta di Loeppky (3-1). Il set segue la falsariga del precedente, con i monzesi bravi a piazzare subito il parziale che permette di indirizzare l’incontro (7-3). Il Galatasaray chiede un time-out, ma Szwarc e Galassi al rientro spingono subito sull’acceleratore per aumentare il divario (10-5). Botta e risposta tra le due squadre, prima che il muro di Kreling regali alla MINT il +6 (14-8), con coach Cakir che decide di spendere il secondo time-out. Ace di Galassi e altro muro di Kreling al ritorno in campo: massimo vantaggio Monza (16-8). L’ace di Loeppky permette ai brianzoli di portarsi sul 20-12, in un set avviato verso la conclusione e chiuso sul 25-14.

Loeppky è aggressivo in attacco agli albori del terzo set, mettendo a terra prima una bella diagonale e poi una intelligente palla corta (2-2). I turchi tentano di mettere il naso avanti, ma Di Martino e Maar ricacciano indietro gli avversari piazzando il break: 6-3 e time-out Galatasaray. Lo schiacciatore canadese è il mattatore di questo gioco, mettendo a segno un’altra diagonale stretta per il +4 Monza (11-7). Beretta si fa notare con un bel primo tempo su alzata di Kreling e, successivamente, con un monster block (14-10). La compagine turca non riesce a reggere il forsennato ritmo del gioco monzese; la sapiente regia di Kreling permette Maar e Szwarc di trovare i varchi giusti per fiaccare la resistenza ospite. L’opposto canadese è anche protagonista di due ace consecutivi, con il punteggio che scorre velocemente fino al 22-14. L’ultimo punto della partita è frutto dell’asse Visic-Loeppky, con lo sloveno abile a bucare il muro turco: 25-16 finale per la MINT Vero Volley Monza che si aggiudica il primo round della semifinale.

MVP del match Stephen Maar con 16 palloni messi a terra, seguito da Szwarc e Loeppky con 12 e 11 punti a segno.

Non ci sarà, però, tempo di riposare per la MINT Vero Volley Monza che sabato 3 febbraio, alle ore 20:00, tornerà subito in campo per il campionato di SuperLega Credem Banca, affrontando la Itas Trentino sempre all’Opiquad Arena. Il ritorno della semifinale, invece, è fissato a Istanbul per martedì 6 febbraio, alle ore 20:00 locali (18:00 italiane).

I PROTAGONISTI-

Stephen Maar (MINT Vero Volley Monza)- « E’ stato importante vincere il primo match in casa. Sappiamo che giocare in Turchia è sempre difficile, e infatti oggi siamo stati aiutati da questo pubblico fantastico ad ottenere il risultato sperato. Sono molto contento, abbiamo iniziato con molta intensità ed energia aggredendo l’incontro sin dalle prime fasi di gioco ».

IL TABELLINO-

MINT VERO VOLLEY MONZA – GALATASARY HDI ISTANBUL 3-0 (25-17, 25-14, 25-16)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic 1, Loeppky 11, Maar 16, Mujanovic 2, Galassi 9, Beretta 2, Gil Kreling 2, Di Martino 5, Gaggini (L), Szwarc. Non entrati Morazzini, Frascio. All. Eccheli Massimo.

GALATASARY HDI ISTANBUL: Mijailovic, Hadrava 11, Gungor 4, Tumer 1, Hatipoglu (L), Kujundzic 15, Acar, Karasu 2, Zimmermann, Durmaz 1. Non entrati Yonet, Kalayci, Gunaydi, Ataseven. All Cakir.

ARBITRI: Popovic, Caramez Pereira.

Durata set: 23’, 23’, 24’; tot 70’.

MVP: Stephen Maar (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 1293