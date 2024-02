Challenge Cup: Monza ospita il Projekt per ribaltare l'andata

MONZA– La MINT Vero Volley Monza è pronta per ospitare all'Opiquad Arena domani, martedì 27 febbraio, alle ore 20.00 (diretta DAZN) la Finale di ritorno della CEV Challenge Cup 2024. Tra le mura amiche di Monza, la prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley se la vedrà con i temibili polacchi del Projekt Warszawa, vittoriosi per 3-1 nella gara d'andata alla COS Towar Hall.

La squadra guidata da coach Massimo Eccheli dovrà quindi vincere quattro set per portarsi a casa il secondo trofeo continentale della propria storia, dopo la CEV Cup alzata nel 2022 arrivata grazie al doppio successo conquistato sul club francese di Tours (3-0 sia all'andata che al ritorno). Beretta e compagni, imbattuti nel loro cammino fino alla scorsa partita nella terza manifestazione europea per ordine di importanza, dovranno mettere in campo cuore, entusiasmo, qualità e determinazione: caratteristiche che i monzesi hanno sfoderato con continuità per arrivare fino a questo punto.

Per la MINT Vero Volley Monza è dunque appuntamento con la propria storia, già impreziosita dai numeri esaltanti fatti registrare nella stagione in corso. Reduce da un periodo brillante in campionato dove, nelle ultime quattro uscite sono arrivate le vittorie contro Piacenza, Milano e Padova fuori e Catania in casa, Monza vuole tornare ad emozionarsi ed emozionare, provando a mettere sul mondoflex brianzolo quella bella pallavolo in grado di regalargli non solo tante gioie durante la stagione, ma anche e soprattutto un cammino quasi senza sbavature in Challenge Cup. Otto i successi nella competizione grazie a una serie di performance solide e positive; nella prima partita in terra polacca, solida la prova di Loeppky e Szwarc, autori di 21 punti a testa.

Dall'altra parte della rete, però, ci sarà una formazione, quella polacca di Varsavia, che ha dimostrato di essere un osso davvero duro da affrontare. La squadra guidata da coach Graban, è partita con l'eliminazione inflitta agli sloveni del Calcit Kamnik ai 16esimi di finale (doppio 3-0). Il cammino di Varsavia è proseguito con la doppia vittoria sui francesi del Saint-Nazaire agli ottavi (3-0 all'andata, 1-3 in Francia), sui rumeni della Dinamo Bucarest ai quarti (3-0 in casa e fuori). Il club polacco si è poi aggiudicato anche la Semifinale contro i finlandesi dell'AKAA Volley, assicurandosi in scioltezza l'accesso all'ultimo atto della competizione. Nell'andata della finale, i polacchi hanno avuto la meglio sui brianzoli anche grazie alla prova di Yurii Semeniuk, MVP del match con 15 punti di cui 2 ace e 6 muri.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« Per ribaltare il risultato della partita d'andata dovremo mettere in campo soprattutto grande determinazione. Cercheremo di partire forte, costruendo dei vantaggi che ci consentano di essere continuamente aggressivi senza subire troppo. A Varsavia siamo stati carenti al servizio e in alcune fasi del match: non abbiamo avuto tutta l'energia necessaria contro una squadra organizzata e di livello. In questa partita metteremo in campo tutta la nostra voglia di vincere ».

Le parole del capitano Thomas Beretta-

« Siamo carichi. Purtroppo non siamo nelle condizioni migliori dopo la sconfitta nella gara d'andata, però questa è l'ultima partita: quindi dobbiamo vincere e dobbiamo farlo nel migliore dei modi per alzare la coppa. E' stata una lunga strada e impegnativa, vogliamo dare il massimo per regalarci questa gioia davanti ai nostri tifosi ».

CHALLENGE CUP-FINALE – RITORNO- (Andata Projekt Warszawa-Mint Monza 3-1)



Martedì 27 febbraio, ore 20.00

MINT Vero Volley Monza - Projekt Warszawa (POL) Arbitri: Süleyman Yalcin (Ned), Simonovic (Svi)