Champions League: Milano conquista una storica semifinale

Un sogno tutto da vivere per le ragazze di coach Gaspari e per tutti i tifosi della Vero Volley. In Semifinale Milano affronterà il Fenerbahce Opet Istanbul, vincente nell'altro Quarto di Finale contro l'Allianz MV Stuttgart: l'andata è fissata a Milano (12/13/14 marzo le possibili date) mentre il ritorno sarà al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul (20/21/22 dello stesso mese).

Gaspari sceglie di partire con il sestetto composto da Orro – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici composta da Sylla e Bajema, Heyrman-Folie come centrali e Castillo libero.

E' Folie, con due monster block consecutivi, a mettere a segno i primi punti del match per Milano (2-1). Le padrone di casa partono forte, solide a muro, trovando subito il break (4-1), prima del time-out di coach Chiappini. L'Allianz Vero Volley Milano continua a spingere, portandosi sul +5 (9-4). Le polacche, però, trovano il contro break (9-7), prima che Heyrman salga in cattedra (monster block, primo tempo a segno ed ace al servizio) per il nuovo +5 (13-8). Le meneghine sono brave a controllare il gioco, grazie alla sapiente regia di Orro, brava a mettere in ritmo le centrali Folie-Heyrman decisive per mantenere il vantaggio (18-13). Chiappini decide di spendere il secondo time-out, ma Milano non abbassa l'intensità mettendo in campo tutta la grinta e la caparbietà di cui dispone (22-18). La parallela di Egonu e l'ace di Sylla mandano quasi ai titoli di coda il set (24-19). ?ód? non molla e tenta la rimonta, time-out Gaspari per richiamare le sue ragazze che conducono la nave in porto: 1-0 (25-21).

Lodz impatta bene il secondo parziale, trovando subito il break (1-3); Milano risponde con il primo tempo di Folie e la diagonale di Egonu, ritrovando subito il pareggio (5-5) e il vantaggio con il monster block di Bajema. La schiacciatrice statunitense è in un ottimo momento, bucando il muro avversario con un poderoso attacco: 9-6 e time-out ?ód?. Il buon apporto anche della neo-entrata Cazaute (mani-out vincente), il bel primo tempo di Folie unito all'ace di Heyrman permettono a Milano di volare sul +7 (14-7) inducendo la panchina polacca a chiamare la seconda sospensione tecnica. La Vero Volley continua a spingere, aumentando il gap a otto lunghezze di distacco (20-11), guidate dalla precisione offensiva di Egonu e dall'ottima correlazione muro-difesa. Doppia cifra di vantaggio per le lombarde (22-12). Heyrman converte splendidamente la fast, Orro trova il pallonetto prima che Bajema mandi definitivamente in soffitta il set: 25-14, 2-0 e l'Allianz Vero Volley Milano può festeggiare l'approdo alle semifinali!

Nel terzo set, ininfluente ai fini del passaggio del turno, coach Gaspari sceglie di mantenere in campo lo stesso sestetto, con il solo inserimento di Pusic come libero e Rettke al centro. Le meneghine non vogliono lasciare nemmeno le briciole alla compagine polacca, e continuano a macinare gioco con abilità e precisione, mettendo quattro punti di distacco (7-3). Si fanno notare Orro (bel tocco di seconda) e Rettke (monster block), ma la scena in questo gioco è tutta per Cazaute letale e precisissima con le sue diagonali (13-9). ?ód? non ci sta a lasciare l'Italia senza nemmeno la soddisfazione di aver tolto un set a Milano, e torna prepotentemente in scia grazie ai muri di Diouf (13-11). Entrano in diagonale Prandi e Malual, mentre ?ód? riesce a raggiungere per la prima volta il vantaggio nell'incontro (15-16): time-out Gaspari. Bajema e Cazaute ribaltano l'inerzia del set (18-16), rimandando avanti Milano. Sul 23-19, dopo l'ennesima diagonale a segno di Cazaute, coach Chiappini chiede la sospensione tecnica per richiamare le sue ragazze. ?ód? torna sul -2 (23-21), ma Malual trova il pallonetto del match point. Le polacche ne annullano prima due ma l'Allianz Vero Volley sul 25-23 riesce a chiudere set e incontro con la decisiva schiacciata di Bajema.

MVP del match Raphaela Folie, solida sia a muro che in attacco chiudendo con 13 punti di cui 4 muri. In doppia cifra per Milano anche Heyrman, Bajema ed Egonu tutte e tre a quota 10.

L'Allianz Vero Volley Milano, non avrà nemmeno il tempo di festeggiare la storica qualificazione: domenica 3 marzo alle ore 12:00, infatti, tornerà subito in campo all'Opiquad Arena per la sfida di campionato contro l'Aeroitalia Smi Roma.

I PROTAGONISTI-



Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano)- « La qualificazione alle semifinali era ovviamente il nostro obiettivo e la vittoria questa sera significa tanto. In entrambe le partite abbiamo messo in campo un bel gioco e stasera, nonostante abbiano provato a darci del filo da torcere, siamo state brave tutte quante soprattutto nel finale dei set. Siamo contentissime e ora attendiamo il Fenerbahçe ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - LKS COMMERCECON LÓDZ 3-0 (25-21, 25-14; 25-23)

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 9, Malual 1, Heyrman 10, Folie 13, Orro 2, Prandi, Pusic (L), Rettke 3, Bajema 10, Sylla 4, Egonu 10, Castillo (L) N.E. Daalderop, Candi All. Gaspari

LKS COMMERCECON LÓDZ: Gryka 5, Maj-Edwardt (L), Witkowska 5, Diouf 15, Góreck? 1, Hryshchuk 1, Ratzke, Francisco 7, Stefanik, Piasecka 8, Zaborowska. Non entrate: Dudek, Alagierska, Drabek (L). All. Chiappini

ARBITRI: David Fernandez Fuentes (SPA), Igor Schimpl (SVK).

Durata set: 27', 24', 28'; Tot: 79'

MVP: Raphaela Folie (Allianz Vero Volley Milano)

Spettatori: 3899