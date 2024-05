Pallavolo Maschile: Trento pronta alla super sfida con lo Jastrz?bski

ANTALYA (TURCHIA)- Prende ufficialmente il via venerdì 3 maggio l’operazione “SuperFinal” di 2024 CEV Champions League per la Trentino Itas che andrà a sfidare i polacchi del Jastrz?bski W?giel, che dopo i tre successi consecutivi dello Zaksa hanno tutta l’intenzione di portare di nuovo, per il quarto anno consecutivo, una squadra polacca sul tetto d’Europa. Solo la Russia l’ha vinta più volte di seguito sette volte, tra il 2012 e il 2018. Naturalmente la squadra di Soli vuole interrompere la serie per riportare il trofeo in Italia. L’ultima formazione tricolore ad alzare la Champions è stata Civitanova che l’ha vinta a Berlino nel 2019.

Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel si sfidano per la seconda volta assoluta in CEV Champions League, dopo che lo avevano già fatto nell’edizione 2011. In quel caso fu Trento ad imporsi in tre set nella semifinale di Bolzano con parziali di 25-16, 27-25 e 25-22.

I due Club si sono già affrontati in una Finale, in quel caso nell’ultimo atto del Mondiale per Club 2011 giocato a Doha e vinto per 3-1 dalla Società italiana.

Per la terza volta nella sua storia, la Finale di CEV Champions League sarà caratterizzata da un confronto fra una squadra italiana ed una polacca. I precedenti nelle edizioni 2021 e 2022, con la sfida fra Trento e Kedzierzyn-Kozle.

La Trentino Itas ha già incontrato una squadra polacca durante il suo percorso stagionale in CEV Champions League: l’Asseco Resovia Rzeszow nella fase a gironi, vincendo in trasferta per 3-0 e perdendo al tie break in casa.

Lo Jastrzebski Wegiel ha già incontrato una squadra italiana durante il suo percorso stagionale in CEV Champions League: la Gas Sales Daiko Piacenza nei quarti di finale, perdendo al tie break in Italia e vincendo per 3-0 in Polonia.

Attorno alle 9.30 di mattina la formazione gialloblù si ritroverà alla ilT quotidiano Arena per mettersi in viaggio verso Antalya, meta che verrà raggiunta in aereo con un volo charter che partirà da Villafranca (Verona). Trentino Volley metterà così piede in Turchia per l’ottava volta nella sua storia. a distanza due anni e tre mesi dall’ultimo precedente (26 gennaio 2022 – successo in tre set ad Istanbul sul Fenerbahce), per quello che sarà l’appuntamento più importante e conclusivo della stagione 2023/24. Il precedente più significativo in questa nazione resta quello del 26 marzo 2019, quando sempre ad Istanbul i gialloblù conquistarono la CEV Cup grazie al successo al tie break sul Galatasaray. L'esordio assoluto in terra turca avvenne invece addirittura diciannove anni e mezzo fa, il 15 dicembre 2004, quando l’allora Itas Diatec Trentino disputò ad Ankara il ritorno degli ottavi di Coppa CEV, uscendo sconfitta per 1-3 e quindi eliminata dalla competizione.

La comitiva trentina resterà ad Antalya fino a lunedì mattina, rientrando quindi a Trento nel primo pomeriggio della stessa giornata. Il primo contatto con la Sports Hall, l’impianto da diecimila posti in cui la Società di via Trener giocherà per la prima volta nella sua storia, avverrà solo nel primo pomeriggio di sabato. Venerdì, dopo l’approdo in Turchia, la squadra svolgerà infatti una semplice seduta pesi nella struttura sportiva accanto all’hotel dove risiederà durante tutti i tre giorni.

Per questa circostanza l’allenatore Fabio Soli avrà a disposizione tutti i quindici giocatori che hanno composto la rosa nella parte finale di stagione: i palleggiatori Acquarone, Garcia e Sbertoli, gli opposti Nelli e Rychlicki, gli schiacciatori Cavuto, Lavia, Magalini e Michieletto, i centrali Berger, D’Heer, Kozamernik e Podrascanin, i liberi Laurenzano e Pace. Assieme a loro lo staff tecnico, medico e dirigenziale al gran completo.

I PROTAGONISTI-

Kamil Rychlicki (Trentino Itas)-“Penso che fino ad ora abbiamo avuto una stagione davvero fantastica. Stavamo giocando ad alto livello, direi che abbiamo dato il massimo nella maggior parte delle partite, ci è mancato qualcosa nella fase decisiva dei Play Off. Per quanto riguarda la Champions League, è a un passo, un grande passo però. Per me personalmente è bello essere qui ».

Benjamin Toniutti (Jastrzebski W?giel)- « Credo che tutti noi, società, giocatori, staff tecnico, avessimo lo stesso obiettivo e la stessa motivazione per arrivare di nuovo alle Superfinals. Sembra facile, ma è un percorso lungo, che dura tutta la stagione, un percorso per il quale abbiamo lavorato duramente ».



SUPERFINALS CHAMPIONS LEAGUE-

Domenica 5 maggio ore 16.00

Trentino Itas- Jastrzebski Wegiel