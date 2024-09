Trofeo Wevza: la Roma è in finale

Dopo un primo set all’inseguimento, la squadra di coach Cuccarini, grazie al turno in battuta di Amélie Rotar, trova il pari sul 21-21 e si porta avanti sul 24-21, prima di chiudere la frazione con l’attacco vincente di Gabriela Orvošová.

Nel secondo set le giallorosse si mostrano sin da subito più attente in difesa ed incisive in attacco. Dopo il momentaneo ritorno delle francesi (12-12), le Wolves salgono di nuovo in cattedra, dapprima portandosi sul 17-13 e poi tenendo a distanza le avversarie fino all’ace di Wilma Salas per il 25-18.

Nel terzo set a mettere la freccia è il Béziers VB, che si porta subito avanti di cinque lunghezze, mantenendo il vantaggio fino al 25-21, che matura dopo cinque palle set annullate dalle giallorosse.

Nel quarto set parte ancora forte la compagine transalpina ma arrivano gli ace di Marie Schölzel (8-8) e di Salas (11-10) a cambiare definitivamente l’inerzia della partita. La Roma Volley, trascinata dalle elevate percentuali d’attacco di Orvošová, MVP e top scorer dell’incontro (24 punti totali), vola sul 19-11 ed archivia la pratica con il primo tempo di Michela Ciarrocchi, che vale il 25-16 conclusivo.

Domani pomeriggio, alle ore 18:00, servirà tutto il calore del Palazzetto dello Sport di Roma per sostenere le Wolves verso la conquista del primo trofeo europeo che varrebbe anche la qualificazione alla CEV Challenge Cup 2024/2025.

Il tabellino-

ROMA VOLLEY-BEZIERS VB 3-1 (25-22; 25-18; 21-25; 25-16)

ROMA VOLLEY: Provaroni, Salas 7, Ciarrocchi 11, Rotar 7, Rucli, Adelusi 1, Cicola, Schölzel 6, Melli, Zannoni, Mirkovi? 6, Orvošová 24, Muzi, Costantini. All. Giuseppe Cuccarini

BEZIERS VB: Bouzinac, Ammirati, Bernard, Ahmed Houssameldein, Bodinier, Moore, Debell 12, Holterhaus 9, Stockman 13, Agnese, Majkowska 12, Sunderlikova 13, Lazaro 2. All. Frédéric Havas